TikTok出售期限逼近　傳字節跳動不會出售演算法

中國短片應用程式抖音海外版TikTok出售美國業務的最後期限9月15日到期。消息人士透露，TikTok母公司字節跳動將不會在任何出售或撤資交易中，出售或轉讓TikTok背後的演算法，已將這一決定通知了美國當局和潛在競標者。

據《南華早報》9月13日引述一名消息人士透露，總部位於北京的TikTok母公司字節跳動將不會在任何出售或撤資交易中，出售或轉讓TikTok背後的演算法。

隨着字節跳動出售TikTok美國業務的最後期限迫近，該消息人士說：「汽車可以賣，但引擎不能賣。」

消息人士稱，「公司（字節跳動）不會向任何美國買家提供源代碼，但TikTok在美國的技術團隊可以開發一種新的演算法。」

這位不願透露姓名的消息人士表示，字節跳動已將這一決定通知了美國當局和潛在競標者。

該消息人士稱，如果美國總統特朗普（Donald Trump）拒絕這一條件，那麼就不可能出售TikTok。

特朗普政府要求字節跳動在9月15日前出售TikTok在美國的業務，否則將關閉在美國的業務。

該消息人士稱，在中國政府出台新的出口管制措施後，「無演算法」條件現在已成為任何有關TikTok銷售或重組討論的底線。

中國政府8月28日公布新版《中國禁止出口限制出口技術目錄》，要求TikTok演算法等技術向海外出口需要得到官方許可。字節跳動表示，它將嚴格遵守中國的規定。