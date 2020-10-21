國泰裁員｜會否榜上有名？　現職空姐嘆只能「聽天由命」

國泰航空周三(21日)早上宣布重組計劃，削減8500個職位。在該8500個職位當中，未來數周將裁減約5300名駐港員工。而港龍即日停止營運。國泰上半年經歷高層減薪、員工自願性無薪假計劃及政府注資，其後宣布放棄申請政府第二輪保就業計畫，避免政府資助的附帶條件，一直被指是為裁員鋪路。有任職國泰8年的機組人員直言，近年公司形勢相當「動盪」，不時都有重組架構的行動，裁員亦是意料之內，加上自疫情開始，不少同事都極少機會工作，部分人甚至已「搵定後路」。

同事間有所猜測 會否被裁是「聽天由命」

香港職工會聯盟主席吳敏兒曾於九月初表示，不斷收到消息，國泰和港龍要求部門主管交出僱員人數及可被裁員名單。Doris任職國泰機組人員8年，經歷過不少涉及裁員的架構重組，不過上一輪裁員並沒有機組人員。她指自公司宣布不申請政府的第二輪補就業津貼計劃時，同事間開始猜測，公司或在十月開始裁員，大家早已有「聽天由命」的「覺悟」。

國泰航空宣布，國泰航空及國泰港龍將不會就第二輪保就業計劃提出申請。（資料圖片/林若勤攝）

政府的補就業津貼要求申請的僱主承諾不會裁員，國泰在六月曾申請計劃，是第四批領取工資補貼的僱主，連同餐飲和服務等公司，當時國泰航空合共領取至少逾5億津貼，連同港龍及其他與主業務相關的子公司，國泰則取得合共逾6.5億補助，承諾受薪人數至少逾22500人。當國泰不申請第二輪補就業津貼的消息傳出，不少人估計國泰最快十月宣布裁員。

疫情起航班大減 停薪留職不罕見

回顧過去一段時間，Doris形容公司「一向都好動盪」，情況不算穩定，所以不時就有同事辭職，流失率向來高企，而且眾所周知，航空業在疫情下生意困難，情況嚴峻，故同事間早已猜測會有架構變動。她提起自疫情之初，更表出現愈來愈多「Stand by」更，即公司需要機組人員上班才會通知，據她所知，機組通常飛往英美，過去往來頻繁的日韓或東南亞班機早已大減：「都聽過有同事可能疫情以嚟，開過3、4次工，但係都有同事冇開過工，可能2、3月到依家都冇返過工。」除此之外，亦有不少同事停薪留職。

只得底薪 需兼職維生

沒有工開，便要想方法維持生計，Doris感嘆不少同事有家庭負擔，要養妻活兒或要供樓，只領取底薪與以往收入差太遠，有人為了短期可以賺取生活費，都會做兼職，例如送外賣、顧店或其他銷售工作。大部分人都理解公司情況，所以更感無奈：「都好被動，同一時間又知道公司好嚴峻，如果唔裁員可能收支唔平衡，亦都未必可以支持落去。」

經濟不景憂搵工難 盼公司體恤員工

內心早有預備，但面臨可能被裁，在疫情下陰霾未退的經濟環境中，難免擔心前路茫茫。Doris憂慮被裁的話，難以很快找到下一份工作，真空期或會較長：「(公司)安排同賠償方面，可以體恤員工多啲，我哋個心都會定啲。」

可以在工作之際遊歷世界，是不少人憧憬空中服務員的原因。（資料圖片 / 江智騫攝）

暫時未知自己是否位列裁員名單上，除了忐忑不安，擔心前景，當然亦有一份不捨。可以在工作之際遊歷世界，是不少人憧憬任空中服務員的原因，Doris稱不少同事當上空中服務員，皆因喜歡這種感覺自由的工作模式，認為很難會有類似的工作，可以帶到這種模式給他們，這種自由自在，或許將會是她最捨不得這個行業的一件事。