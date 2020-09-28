滙豐飆9%升幅創11年紀錄　恒指23500點得而復失

美國將在星期二舉行總統大選首場電視辯論，料成市場重大焦點。港股方面，平安資產管理上周斥3.05億元，以每股均價28.2859元增持滙豐（0005），股權由7.95%升至8%成為第一大股東。另外，京東（9618）旗下京東健康昨日正式向港交所提交上市申請，留意相關股份表現。

【16:13】恒指升240點 滙豐勁升逾9%

恒指曾收復23500點，收市報23476點，升240點，國指收市報9383點，升80點，恒生科技指數收市報6978點，升59點，成交額為933.4億元。

【15:21】日股彈升逾300點 內地股市低收

亞太區股市普遍上揚，日股升307點或1.3%，收市報23511點，澳洲ASX 200指數收市報5952點，跌12點或0.2%，台灣加權指數收市報12462點，升229點或1.9%，南韓KOSPI指數收市報2308點，升29點或1.3%。

不過內地股市走勢個別，上證收市報3217點，跌1點或0.1%，深成收市報12760點，跌53點或0.4%，滬深300收市報4581點，升11點或0.3%，創業板收市報2521點，跌19點或0.8%。

【15:05】恒大系普漲 中國恒大飆逾兩成

中國恒大（3333）最新升幅擴大至兩成以上，曾升22%高見16.8元。恒大汽車（0708）亦漲近兩成，成交額4.41億元。恒騰網絡（0136）升幅亦接近一成。

恒大系今日股債齊彈，「19恒大01」上周急挫後，今日回升一成；「19恒大02」更漲近15%。

【13:58】恒大系午後升幅擴大

恒大系午後升幅擴大，中國恒大（3333）升19.3%，最新報16.44元，恒大汽車（0708）升14.5%，最新報19.26元，恒騰網絡（0136）升9.8%，最新報0.28元。

【13:34】大市午後升幅擴大

大市午後升幅擴大，與23500點只差一步，最新報23495點，升260點；國指升97點，最新報9400點。升市火車頭為滙豐控股（0005），最新報30.05元，升8.2%；騰訊（0700）升0.3%，最新報505元。

【12:05】恒生指數半日升170點

恒生指數半日升170點，報23406點。國指升50點，報9353點。騰訊（0700）偏軟，升0.2%，報504.5元。京東（9618）升2.5%，報289.2元。阿里巴巴（9988）升2.2%，報263.6元。

滙豐（0005）半日升7.8%，報30.4元。建行（0939）升0.8%，招行（3968）升1.3%。平保（2318）跌0.4%。

【11:40】滙控升幅擴至8% 創11年以來最大升幅

滙豐控股（005）中午收市前升幅繼續擴大，最新升逾8%，重上30元，最高見30.6元。據統計，今日單日升幅創2009年以來最大。

【11:30】A股三大指數中午收跌

上證綜指午市收跌0.22%，報3,212.27點；深證成指跌0.43%，報12,759點；創業板指跌0.81%，報2,519點。

京滬高鐵成為上證跌市元兇，下跌2%。大市成交額持續萎縮，資金觀望情緒濃厚，個股跌多漲少。

【11:03】人和科技曾瀉逾九成

再有細股暴瀉。人和科技﹙8140﹚今早曾大挫逾九成，最新報0.192元，瀉88.3%，成交額2200萬元。該股明天公布業績。

【10:24】滙豐升逾6%

滙豐升逾6%，高見30元，成交額6.16億元。

「獅王」帶動下，恒指現升156點，報23391點，最高曾見23421點。

【09:50】A股向上

上證指數升16點或0.5%，報3235點。深證成指升60點或0.47%，報12875點。創業板指升7點或0.3%，報2548點。

【09:44】恒指升逾百點 滙豐升逾2%

滙豐獲平保於28元水平「撈底」增持，今早愈升愈有，現升逾2%，報28.8元。另外，工行（1398）獲中國人壽（2628）增持，現升1.8%，報4.06元。

金融股普遍造好，帶動恒指升幅擴大至125點，報23361點。

【09:20】恒生指數高開48點

恒生指數高開48點，開報23284點。國指高開43點，開報9345點。滙豐獲平保（2318）增持升0.5%，開報28.35元。京東健康正式提交上市申請，京東集團高開1.6%，開報286.6元。

據報美國對中芯國際（0981）採取出口管制措施，中芯發公告澄清，惟股價今早仍低開7.6%，開報17.16元。