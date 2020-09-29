香港難做「韋小寶」　港大鄧希煒：難食中美兩家茶禮｜財經加零一

中美關係越趨惡化，加上疫情來襲，全球經濟與貿易格局來了一場大調整，亦吹起了一股「去中國化」的風聲。面對大國博奕，香港未能如舊日般「左右逢源」，如何在「面向祖國」的大勢下，仍然保住自身的國際地位呢? 又如何在這個大環境下，尋找新的經濟引擎?

今日（29日）下午5時，《香港01》財經節目「財經加零一」，就請來香港大學經濟及工商管理學院經濟學教授鄧希煒，將會在節目中探討在大國博奕的大時代之下，香港如何尋出路。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

鄧希煒於節目中表示，中美兩國「打交」，其實令全球中國人難受。他提到自己有位朋友是麻省理工的學者，是一位在美中國人，那位朋友形容中美的情況是媽媽與外母的關係，即使認為兩邊都有對有錯，但只要出聲便會引來罵聲。

他更認為，香港要像過去「食兩家茶禮」已經好難，仍想這樣做的人要小心，雖然不是沒可能，但因為中美蜜月期已過去，可能未來10年以上情況都不會有改善，香港繼續是中美之間的磨心。

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