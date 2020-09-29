劉遵義料本港全年GDP或因疫情損失11.4% 籲政府加大公共投資

中大經濟學講座教授劉遵義出席團結香港基金論壇時指出，雖然受累疫情影響，本港今年經濟錄倒退，但他對來年香港經濟仍抱有正面態度，預期2021年本港經濟可重拾正增長。

劉遵義指，疫情令本港今年上半年GDP 實際估算減少 6.4%，估算對全年的GDP或造成高達損失11.4%。

救市措施 難維持社會總體需求

劉遵義認為，向市民派發一萬元現金以及推出「保就業」計劃等刺激經濟措施的確能即時為經濟體系注入購買力，有助支撐就業，但經濟前景不明朗的情況下，單憑這些措施並不足以維持社會總體需求。他又指，全民派錢計劃是不可持績，認為發展更多項目，創造市民就業機會，更有利社會的持續發展，建議如果日後再有派錢計劃，就應針對更有需要人士。

政府應專注公共投資

另外，劉遵義建議政府應專注公共投資，包括翻新公共建築，如增設太陽能電板、安裝聲控電梯、自動體溫檢測攝影機等 。劉遵義強調，這些開支是屬資本開支，例如增設環保能源設備有助日減低能源開支，長遠有利減少日常支出。同時，又建議興建具先進外科和深切治療設施的醫院，以及護老院等，以應對人口老化問題。

劉遵義又指，香港作為國際金融中心，主要是背靠中國的財富及儲蓄，更多的是中國企業在香港上市。他認為香港應該要服務大灣區經濟，可以讓珠三角城市、香港及澳門的資金、訊息及人員自由流動。 同時又指，由於中美之間角力不斷，香港現時更應要在兩國之間重新尋找新的定位。