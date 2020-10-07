嘉華國際溫偉明：支持任何土地供應可行方案｜財經加零一

新冠肺炎疫情持續，經濟轉差，但樓市未見急挫，全球央行「放水」刺激下，樓價是否可延續其「不跌神話」？嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）總監溫偉明，於今日（7日）出席《香港01》財經節目「財經加零一」，討論本港樓市的最新情況。

另外，「明日大嶼」計劃近日再掀起討論，但政府為支援受新冠肺炎影響的企業，三輪的抗疫防疫基金已令財政儲備大減至約8000億元，溫偉明於節目中解構，港府是否有足夠能力再投放數千億元計於「明日大嶼」當中。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

政府下周三（14日）公布《施政報告》，發展局局長黃偉綸日前拍攝《施政報告》公眾諮詢短片，回應外界對明日大嶼造價的憂慮，黃偉綸在片中指，據以往香港的經驗，大型工程如透過適當的政府和私營機構合作，政府不需要從公帑資助這些項目的興建，他更引用沙田第一城的模式作例子，由發展商負責填海，再將大部分土地交回政府興建公營房屋。

「明日大嶼」計劃近日再掀起討論，溫偉明於節目中表示，不排除有些人會認為填海浪費，但他強調，本港仍有很多地方未開發。他指出，香港最嚴峻的問題是缺乏土地，「任何一個可行的方案，我們也應該支持，不可能永遠停留在討論階段。」認為若果香港未來仍想成為國際大都市，就一定要有足夠土地，「香港的土地成本太貴，對於營商環境來說並不是好事。」