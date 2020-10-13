摩根資管許長泰：大選明朗化後部署股票　拜登對華政策料仍強硬

距離美國大選只有不足3星期，摩根資管亞洲首席市場策略師許長泰表示，民主黨總統候選人拜登的領先優勢明顯，民主黨在參眾兩院奪過半數議席的機會偏高，但難言近期美股向上，是否已反映相關預期。他說，萬一大選結果出乎意料，料市場會有短暫震盪，但消化大選消息後，總體依然正面。

從資產配置上，許長泰說，大選結果明朗化前，保持謹慎的投資佈局，偏好高收益債和新興市場債，這些不受大選波動影響的投資工具，待大選後明朗化後才部署股票，並比較看好受疫情影響較低的科技和醫療行業。他說，這兩個板塊今年3月以來升幅驚人，與未來2年盈利增長預期有直接關係。

拜登對華政策料仍強硬

大選部署方面，許長泰認為，拜登上場後，未來1至2年加稅的機會不大，或需留待經濟恢復增長勢頭，才會考慮加稅，而這將對企業盈利造成影響。此外，拜登上場將有利綠色、再生能源，特朗普則會偏重傳統能源業，如煤炭和石油。

他認為，拜登在對華政策上與特朗普類似，在知識產權和技術轉移等依然會採取強硬立場，視中國為威脅或競爭對手，只是或在公共政策如氣候暖化、減碳排放上較易與中國合作。但他指，拜登對華徵收關稅手段的壓力可能較輕，對亞洲和環球市場是利好消息。

人幣穩定有利吸引外資

人民幣近期升勢凌厲，許長泰說，人民幣升值理應影響出口競爭力，但內需和投資於中國GDP佔比非常高，中國出口角色並非取決因素，反而，人民幣升值令入口成本降低，故競爭力喪失非如市場想像般差。

他又說，中央希望吸引更多外資進入中國股債市場，人民幣穩定，相信能吸引更多外資，故人民幣升值並非完全一件壞事。