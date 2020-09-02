BTS防彈少年團經理人公司Big Hit　傳登陸南韓股市　集資近63億元

南韓天團防彈少年團（BTS）的經理人公司Big Hit Entertainment Co.，據報計劃在南韓上市。據《彭博》報道，Big Hit擬集資8.12億美元（約62.93億元），為當地3年集資規模最大的新股。若該公司以招股價上限掛牌，市值將達到39億美元。

BTS為南韓最受歡迎的男團，有報道指出去年收入為1.7億美元，全球排名第5。

BTS防彈少年團《Dynamite》今天凌晨空降Billboard「Hot 100」第一位。（Billboard）

該男團深受歡迎，其中歌曲「Dynamite」更為成為美國「Billboard’s Hot 100」第一位，為1963年以來再次有亞洲音樂成為第一。

既然受歡迎，該男團自然有驚人吸金能力。在2018年南韓智庫研究所公布「BTS（防彈少年團）對經濟影響報告」，指出該男團自出道以來，每年創造出總經濟價值達到4.1萬億韓圜。

該男團亦成為不少海外遊客前往南韓的原因。報告指出，自2013年出道以來，每年可以吸引79.6萬人次外國旅客前往當地，佔所有外國遊客的7.6%，即每13名外國旅客，有1人是因為BTS而來；又指出從2013至2018年間，海外旅客為BTS總消費額為9,249億韓圜。