中國國企資產快速增長　總額突破233萬億人民幣

據《中國國務院關於2019年度國有資產管理情況的綜合報吿》，全國國有企業資產總額233.9萬億元（人民幣，下同），負債總額149.8萬億元，國有資本權益64.9萬億元。

該報告又顯示，2019年，國有金融企業資產總額已達到293.2萬億元、負債總額262.5萬億元，形成國有資產20.1萬億元。

這意味著國內國有資產正在快速增長，已突破至233萬億元。同時，國有企業混合所有制改革也正在加速，2020年1月至8月，中國中央企業引進社會資本已超1,700億元，按年增長28%。

中國政府對於要強化國有企業的戰略目標已經達成落實的效果，也正在加速推進相關國有企業的混合所有制改革。

另據官媒新華社10月13日消息，在日前舉行的中國國務院政策例行吹風會上，中國國資委相關負責人提出，國有企業改革三年行動要積極穩妥推進混改，加強與民企、中小企業合作。

2013年以來，中央企業推進的混改事項達到近4,000項，引進了各類社會資本超過1.5萬億元。2020年1月至8月，中央企業引進社會資本已超1,700億元的，按年增長28%。

與此同時，國有企業還通過產業鏈、供應鏈的合作等方式，投資入股民營企業超過6,000家，投資總額超過4,000億元。

下一步就是，通過改革提升國有企業活力為改革的核心要義。通過國有企業與民營企業的合作將進一步穩固中國經濟的產業鏈、供應鏈，全面發揮國有企業的骨幹作用。