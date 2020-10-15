習近平推進大灣區發展　劉兆佳：港深配合可達1加1大於2結果

國家主席習近平昨日（14日）出席深圳經濟特區成立40週年的慶祝活動，發表重要講話，重申粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，賦予深圳作為大灣區建設的重要引擎。 全國港澳研究會副會長劉兆佳解讀，深圳主導大灣區不等於淡化香港角色，相信深港合作會成為中國改革開放先鋒，為下一輪全國改革作示範作用，港深配合下達到「1加1大於2」結果。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，深港配合能達至「1加1大於2」結果。（資料圖片）

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劉兆佳接受港台節目《千禧年代》訪問表示，中國面對嚴峻國際格局，在美國全方位打壓中國下，更依重內循環，推動自身力量以自力更生，即使賦予深圳一個領導作用，不等如淡化香港角色，相信深港合作聯手推動大灣區發展，可以成為改革開放先鋒，為下一輪全國改革作示範。

劉又指出，香港有獨有角色，具對外放開，聚集人才，資金自由出入，內地城市不能扮演，深港配合能達至「1加1大於2」結果，不認為內地將香港邊緣化。

不過，劉認為港政治動亂不會短期內結束，香港在中央眼中已構成國家安全威脅，惟不少港人及特區內部危機感不足，未知香港未來發展要依靠內地經濟，如香港與內地不合作，對香港發展不利。