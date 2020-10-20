植物肉有得做？　Green Monday：冀素食文化走向主流｜財經加零一

提起「植物肉」，不少人一定會想起行內龍頭「Beyond Meat」、或者長和系創辦人李嘉誠都有份投資的「Impossible Foods」等。不過港產科研食品企業最近有不少新搞作，除了與麥當勞合作推出旗下新豬肉產品、期間限定的「OmniPork Luncheon新餐肉」系列外，亦完成約7000萬美元的B輪融資。

Green Monday創辦人兼行政總裁楊大偉今日（20日）下午五時，將出席《香港01》財經節目「財經加零一」，親身講解研發「OmniPork」背後辛酸，以及未來發展大計。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

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楊大偉於節目中表示，對旗下產品成功與連鎖快餐店合作感到非常高興，即使推出初期遇上颱風，但仍有不少人光顧「打卡」。他又希望未來素食文化可以走向主流。

他又提到，「植物肉」研發過程中遇上不少困難，包括要純素的同時，又要貼近「肉」的味道，亦要貼近港人口味。至於早前Green Monday完成7000萬美金的B輪融資，未來將於上海及新加坡開設旗艦店，將產品推廣到不同的市場。

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