香港航空向後勤員工推無薪計劃　下月開始　每月最多放4日無薪假

香港航空向旗下後勤員工推出無薪假計劃，員工從下月起至明年3月期間，每月最多放4日無薪假，員工亦會按其職級減薪5至15%。

《香港01》向香港航空查詢，公司發言人表示﹕「致力保障大部分員工工作將維持不變。各地實施旅遊限制繼續重創我們的業務，導致營運縮減至每周數班客運服務以及臨時性貨運包機。此外，向政府申請所得的資助僅能為我們業務帶來一些緩解。

我們已呼籲香港的後勤員工繼續參與新一輪的無薪假計劃，唯減薪幅度將會降低。員工在2020年11月至2021年3月期間的薪金將會按其職級調低5%至15%，每月放最多4天無薪假。而大部份的機師及機艙服務員亦同意參加最近為他們推出的無薪假期計劃。

香港航空會密切監察市況，相應地調整公司的業務運作，並致力在情況有改善時，縮短此無薪假計劃。」

每月最多放4日無薪假

《蘋果日報》報道，港航推出屬自願性質的「無薪假3.0」計劃。報道指出由於港航獲批的第二輪「保就業」計劃，不足以支援應付支薪壓力，呼籲員工一同參與，並暗示若計劃獲員工支持，或可免裁員。

據《蘋果日報》引述港航發給以香港為基地的地勤人員內部通告，「無薪假3.0」計由下月1日至明年3月底，該計劃等同員工減薪5至15%，視乎不同職級，主管級或以下員工，每月需放2至4日無薪假。

港航指出今次計劃乃屬自願性質，若員工選擇不參與，會繼續支薪，惟若不獲得員工支持，便無法節省成本。當旅遊需求復甦，港航便會增加航班，因此視員工過剩屬短期問題，會否裁員視乎員工參與程度。計劃會在本月27日截止。