細說鄭裕彤兩大「沙膽」之作　瞓身藍煙囪碼頭響朵｜財經講故佬

新世界集團﹙0017﹚創辦人鄭裕彤，早年有外號叫「沙膽彤」。看到「沙膽」二字，難免想到彤叔作風大膽進取。的確，早年本港房地產市場大混戰，任何人要冒起，多少要「膽博膽」。而回顧新世界發展史，兩宗代表作——尖沙咀藍煙囪碼頭及灣仔會展中心發展權，可看到彤叔「沙膽」之處。膽色加眼光，奠定新世界今日在本港地產市場的巨頭地位。

彤叔在70年初以1.3億元購入藍煙囪碼頭，並改建為新世界中心等地標式建築物。（圖片來源：協興建築季刊《協興 ‧ 雋語》，2015年第69期。）

斥巨資買藍煙囪地皮

彤叔與一眾好友於1970年成立新世界，翌年底便作出了一件令全港商界嘩然的決定，以1.3億元向太古（0019）購入曾是全球最繁忙港口之一的尖沙咀藍煙囪碼頭地皮。為何說嘩然？除了因當時本港地產市場剛恢復元氣外，更重要是新世界剛成立不久，手上資產僅3.5億元，彤叔便立即動用資產逾三分一的資金購入有關項目，「賭注」著實不少。

藍煙囪碼頭項目位處於尖沙咀海旁（即現時Victoria Dockside及洲際酒店所在地），當時被視為地王之王，而要奪得靚地，豈是單憑高價便可？更重要是政府當局希望建立一個具地標式的建築物，所以投資者需要與政府洽商發展。於是，看好尖東一帶發展前景的彤叔，不惜大擲銀彈之餘，還特意找來為花旗銀行設計全球總部的SOM建築設計事務所（Skidmore, Owings & Merrill）為項目作出匠心設計，最終奪得心頭好。

外界之後開始關注項目會否成為一個古色古香的中國城，或是發展成一座中國古城模樣的酒店，結果一年後出來的方案，是以新世界中心為核心的建築群，包含擁有720間房間的豪華酒店﹑兩座服務式公寓﹑一座辦公大樓，以及七座住宅大樓，令一班「花生友」大跌眼鏡。

藍煙囪碼頭今昔變化︰

+ 3 + 3 + 3

麗晶酒店響朵 K11 MUSEA再創高峰

新世界中心項目1980年正式落成後，即成為尖沙咀海旁最具代表性的建築群，當時新世界中心擁有以日式百貨公司營運的新世界百貨，而麗晶酒店﹙香港洲際酒店前身，現已易手﹚更是其中一間當年享譽香江的五星級酒店，絕對是新世界的首個代表作。

40年後的今日，新世界中心經過拆卸重建，已建成包括K11 MUSEA及K11 ATELIER在內等集辦公樓﹑酒店及商場一身的項目，Victoria Dockside再次成為區內新地標，也成新世界旗下一項重要資產。

會展無人問津 彤叔「勢要抱得美人歸」

新世界中心項目落成後，同時間，香港上空亦正因前途問題而籠罩著一片陰霾。1980年代，中英雙方就香港問題談判僵持，上至香港商界，下至城中鄉民都對回歸抱有疑問，甚至抗拒，香港前途的存疑令整體投資風氣十分疲弱。當年，港英政府有意發展灣仔北填海區域，打算興建會議展覽設施，用作舉辦大型國際會議展覽，並由香港貿易發展局（貿發局）負責。

不過，鑑於當時政治氣氛，加上工程浩大，投資額不菲，起初竟無人問津。但正如股神名句「別人恐懼，我貪婪」，彤叔對即將回歸的香港前景極具信心，在時任新世界董事、恒生銀行掌舵人利國偉穿針引線下，彤叔與時任貿易發展局主席鄧蓮如接觸，並決定投資會展項目。

香港會議展覽中心開幕香港會展第一期（俗稱「舊翼」），於1988年11月25日由港督衛奕信主持開幕啟用禮。圖中出席者，左起：何善衡，鄧蓮如，李嘉誠，鄭裕彤。（圖片由南華早報出版有限公司提供）

但在彤叔決定投資會展項目翌日，便即傳出另有財團願意多付5,000萬元爭取有關項目。作為曾是新世界老臣子的梁志堅憶述，指彤叔決意再多付5,000萬元，「勢要抱得美人歸」。梁志堅指，當時彤叔已計劃對會展項目投資18億元，所以不再拘泥多付5,000萬元，又認為當年彤叔很有遠見，縱使項目最終超支至25億元，惟當時有不少公司是能夠承接相關金額，分別在於是否願意踏出被視為冒險的一步。

不過好事多磨，會展中心突被選作為中英就香港回師的交接場地，頓時令到會展中心二期的施工期減至3年多，進度惹人關注。時任貿發局主席的馮國經憶述當年說「一日都唔可以拖，因為回歸的日期都已經定咗」，更由於工程中途轉為新世界旗下的協興接手，彤叔「好似覺都唔瞓咁」，將近每日都親到工場監督，項目亦得以如期落成。

學者指，彤叔背後很有自己的一套看法，計數很快很精準，對某些事物的計算是很敏銳的。（Getty Images）

「沙膽彤」看似盲衝 其實有理性計算

《鄭裕彤傳》作者之一莫健偉博士指，「沙膽彤」是彤叔一個很典型的形象，雖然在文字的表達上覺得這個人很「大膽」、「好博」，甚至在商業決定上的資金規模都是龐大的，一下就落決定，但其實彤叔背後很有自己的一套看法，計數很快很精準，對某些事物的計算是很敏銳的，所以他既大膽又勇於去做的情感背後其實是有個理性的存在。

而彤叔要親自出馬﹑監督會展中心項目進度，《鄭裕彤傳》另一位作者王惠玲則認為，全因為一個「義」字。「首先，會展是一個很大的生意，投資了很大本錢落去做，二來就是與香港回歸很有關係，彤叔覺得是自己承擔了這個壓力，就要令到件事得已成功。」