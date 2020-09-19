同行非敵國　彤叔賣金起家　靠兩招名利雙收｜財經講故佬

人稱彤叔的鄭裕彤，縱橫商界70多年，雖說商場如戰場，但他一生結交甚廣，贏取不少「戰友」。《鄭裕彤傳》一書，獲數位香港大孖沙撰序稱許，其中香港首富李嘉誠便形容彼此「交情坦率無隔之處，真樸難忘」，與彤叔同為順德人兼「波友」的恒基地產（0012）創辦人李兆基，亦稱兩人「同撈同煲」，無論做生意，做慈善，都經常一起行動。

在金錢掛帥的社會，彤叔卻信及豚魚，待人處事「勻真」。早年賣金起家，靠兩招發圍，究竟「守信用，重諾言」如何助彤叔打下江山的第一步？

彤叔於周大福起家，1946年香港開設周大福分行，1956年正式承接外父周至元旗下周大福所有的股份，開始大展拳腳。彤叔人生成名作之一，莫過於2011年將周大福（1929）上市，市值高峰期達到1,514億元，成為其上市另一旗艦。今年雖然經歷「新冠肺炎」的肆虐，但現市值仍接近千億元。「珠寶大王」黃金事業的傳奇，有賴昔日一輩「守信用，重諾言」的營商之道，以下將娓娓道來。

周大福在香港聯合交易所主板上市。（圖片來源：周大福官網）

賣金起家 靠「借」打江山

早在1947、1948年間，二戰後黃金短缺的時期，為做到貨如輪轉，彤叔第一步選擇了「借金」，即借入用作鑄造金飾的純金。黃金珍貴，往哪裡借？據周大福珠寶第一代管理層老臣子何伯陶憶述，當時彤叔認識以慈善家聞名、已故潮州籍米商呂明才，他的兒子經營着當年著名的「呂興合長記銀號」，並願意借金給彤叔。於是，彤叔每晚去借十両金，將金交給工場師傅打造俗稱「牛鼻圈鈪」、「光卜戒指」等簡單首飾，之後經櫃面服務員打磨後就可發售。

周大福現年設計的「光卜戒指」。（圖片來源：周大福Facebook）

彤叔每晚借錢，翌日早上即還錢，每次都有借有還。有一次，何伯陶不明白就問，既然每日都借為何不借更長時間，可節省每日來回，彤叔說：「你傻的嗎？人家願意借給我們，不計利息，這是莫大幫助，﹙況且﹚ 你借的時間長了，人家就要計利息了。」當下何伯陶方明白到周轉資金的困難，加上那時侯利乘息高達幾十厘，根本無人敢借錢。

除「借金」外，彤叔也會「借貨」，即借入完成鑄造及加工鑲鑿的金飾，「如果生意多，我們便走過『雙喜月金舖』那邊借貨，客人在我們這邊付款後，我們兩家拆賬，工錢歸工場師傅，扣錢後賺到的利潤，兩家舖頭平分。」何伯陶表示，這樣的合作，讓他們變成了好友。

雙喜月金舖。雙喜月的東主是胡俸枝，胡有枝兄弟，兩人都與鄭裕彤有不少合作生意。 照片攝於1963年。（擷自鄭裕彤傳﹑圖片由香港政府新聞處提供）

「借金」顯現出兩位香城大商家的昔日情誼，借貨呈現出「圍內金舖」之間的互相信任，彤叔有借必還，似乎跟大家訴說着，昔日老生常談的價值，信用及諾言，就是幫忙建立了自己的人脈網絡，打下江山的好根基。

首推9999金 「除笨有精」

商界「講個信字」，也適用於顧客身上，周大福在1956年首推「四條九」足金，就體悟了「小財不出，大財不入」的道理。在1950年代，當時99成色（即黃金含量為千分之990）及K（945K金）同時流通市面，造成不少顧客混亂，令不實商人從中獲利，所以彤叔提出「不如賣最好的四個9」（即黃金成色為999.9‰）。 但周大福宣布出售9999成色足金飾，即時有分行經理就勸阻彤叔，指周大福已經用99金，比其他舖頭好更多，「你用四條9，會少賺錢」。但彤叔堅信，雖然當時金價一両99純金賣300幾元，9999金都是賣300幾元，這樣看似就會蝕錢，實質「除笨有精」，他稱︰「你賣廣告要花錢，用四條9就等於賣廣告。」

周大福在1956年首推「四條九」足金，就體悟了「小財不出，大財不入」的道理。（資料圖片）

《鄭裕彤傳》作者之一的王惠玲博士表示，透過訪問香港中文大學巿場學教授李金漢，了解到其實誠信背後是有個成本存在的，有誠信的商人可節省交易成本，令你與其他人做生意的流程會更流暢，在每單生意上不用那麼辛苦地重新建立溝通關係，才獲得一單生意，而是透過誠信，大家一路一路建構起一個生意的網絡，所以伙伴的網絡是十分重要的。最後，「四條九」足金計劃空前成功，周大福的金器大賣，彤叔用信用及諾言，打造出自己的品牌形象，用9999金換取了顧客的信任，換取了往後周大福在香港金飾界的龍頭寶座。