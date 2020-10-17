兩大高手願打一世工　彤叔用人心法　想上位者應借鑑｜財經講故佬

曾是香港三大富豪之一的鄭裕彤，旗下生意瓣數極多，其中以新世界發展（0017）的地產生意，及周大福（1929）的珠寶生意為兩大主要業務。兩項生意可謂南轅北轍，要妥善管理之餘，還要生意規模日益擴展，若無足夠人才實難成事。商場上長袖善舞的彤叔，在用人更具心得。讓兩位在地產及珠寶行業上的翹楚人物，願追隨彤叔多年之餘，就算離開公司，心頭仍對好老闆存有不捨之情。

那麼彤叔用人之道有何精妙之處？一向待人以誠的彤叔，對待員工一樣有此元素，促使員工們對彤叔有絕對信任，就算被外間高薪挖角，亦不為所動。更重要一點，是彤叔能夠完全體現出一個老闆如何做「用人不疑」。員工們又怎能不盡力做事，為老闆分憂之餘，讓公司生意蒸蒸日上。

從梁志堅及何伯陶，兩位分別在新世界及周大福追隨彤叔多年的老臣子口中，可是看得出彤叔的用人心法的高明之處。不論是值有意創業人士，或擁有成千上萬下屬的企業管理層花時間一讀，定有裨益。

鄭裕彤捐贈香港公開大學興建新校舍。（新世界發展提供圖片）

得力夥計梁志堅 新世界發展第一位員工

在地產界擁有數十年經驗﹑人稱堅叔的梁志堅，肯定是本港地產行業的老行尊，亦可以說是地產業的活字典。由他經手處理的地產項目無數，昔日的麗晶酒店項目為其中一個代表作。在未加入會德豐前，堅叔在新世界服務40年，更是新世界的第一名員工，可想而知，堅叔在公司地位是如何舉足輕重，被視為新世界另一號代表人物亦不為過。

往事並不如煙，據《鄭裕彤傳》作者之一王惠玲博士指出，當堅叔回憶起昔日追隨彤叔40多年的點滴，以及曾處理的大型項目時，每每流露出興奮之情。堅叔更明言多年來為彤叔打江山，絕非因為物質因素；指出彤叔屬白手興家，為人其實可算是「孤寒」。

堅叔為何願意在彤叔身邊工作40年？在《鄭裕彤傳》一書中，就有講述到本人入職新世界的經過。在1971年，新世界進行招聘工作，堅叔求職應徵，面試後第二日，彤叔就已經告訴他「梁先生，我桌上有30幾個申請書，當中有律師、會計師、工程師，所有人的學識水平都比你高，我偏偏選中你，因為你有十年地產經驗。」就這樣堅叔成為新世界發展的第一位員工。當回憶往昔時，堅叔都指自己十分感激彤叔的賞識。

加入新世界後，堅叔漸成為彤叔的左右手，堅叔更形容與彤叔猶如朋友間有傾有講。「我哋從未鬧過交，佢係好難得嘅老闆同夥伴！」2016年時，對於彤叔離世的消息，當年堅叔接受訪問時表示「遲早知道有今日，但真係好難過。」閒談間，堅叔仍以「老闆」稱呼彤叔，形容對方毫無架子，對員工好好，從來無老闆與員工之分，很多時更似是朋友般有傾有講，亦曾一齊打golf，就算當年離開新世界轉投會德豐時，彤叔仍為自己說好說話。堅叔坦言「佢係個好難得嘅老闆同伙伴，當我哋只係相識咗10多年，我唔講嘢，佢都知我內心諗咩，佢唔講野，我都知佢心諗咩」。

堅叔是在2012年初由新世界轉到會德豐工作。一位行家表示，記得當年農曆新年，彤叔在出席萬邦投資（0158）股東大會後，如常與在場記者閒話家常。席間有人問及堅叔加盟會德豐一事，當時彤叔明言與堅叔是朋友，又指對方有與他拜年，反映出兩人關係依舊不變。

堅叔是在2012年初由新世界轉到會德豐工作。（余俊亮攝）

在生意上，彤叔相當信任堅叔。

「我不認識這班人，你代我招呼他們吧」彤叔告訴堅叔。當年堅叔在外探親時，剛好天賜良機，意外地與加德士油公司（Caltex）洽談到生意，當堅叔回來匯報時，彤叔就以上述的一句話，就將這宗超大型項目交由堅叔負責。

彤叔亦曾在朋友面前表示「梁志堅應承過你的，我一定負責」，彤叔在上面看似輕率，其實是對堅叔信任。彤叔將責任交託予堅叔，令他不勝感激。王惠玲認為，堅叔的案例，正正就是反映彤叔「用得嗰個人就會去放權畀佢去做，而嗰個人係感受到一個信任」，這種推心置腹的做法，從而令員工願意為他「賣命」。

亦師亦友何伯陶 學有所成造「龍」飾

至於在周大福工作多年﹑已於2018年離世的何伯陶，亦曾講及彤叔對他的知遇之恩，以及當他處於難關時，彤叔如何助他渡過。人稱陶叔的何伯陶，既是周大福第一代管理層，又是彤叔的左右手。陶叔以「龍」的首飾雕塑設計最為著名，更曾向記者表示你何時見周大福製作的金飾款式，會與他人撞款？因為「得我一個做，冇人可以取代」。其得意作品包括在香港珍寶海鮮舫上七千多條栩栩如生的「龍」，和跑馬地馬會門外七尺高三十噸重的銅像「龍」等等。

1965年萬年珠寶公司開幕。前排左起：何伯陶、司儀高亮（曾是邵氏演員），何伯陶太太，鄭裕彤，凌波，周翠英、陳瑞雲、陳君容。後排左起：鄭志令，鄭裕彤二弟裕榮。（新世界發展提供圖片）

陶叔在周大福有所成的故事，可供後生一輩借鏡。陶叔是彤叔1946年路過廣州時，從廣州「天寶金行」帶到香港做「後生」，在周大福中打雜，當年陶叔年少氣旺，初來埗到就與其他學徒不和打架，因對方將陶叔抹乾淨的地板踩濕。事後陶叔向彤叔哭訴說要辭工，彤叔就指要辭工沒問題，但反問陶叔離鄉離井，就輕易說要回去，如何向家人交代。彤叔見陶叔做事認真，表示待他再長大，就讓他讀夜學，將來跟彤叔做生意。

被彤叔「教訓」完後的陶叔就想，與其生氣，不如化敵為友，之後為免打擾到其他人，陶叔改變自己的工作時間，更幫之前不和的學徒整理床鋪、買點心，最後變成了好朋友。

20出頭的陶叔結婚時，根本沒有錢辦婚禮。彤叔知道後，就給了5,000元在石塘咀廣州酒家辦了一個20圍酒席的喜宴，做陶叔的證婚人，更幫他邀請貴賓，當時不少的有錢人都前來參加，之後更有餘錢在永和里（即灣仔舊區）租了一間房間與太太生活。陶叔曾經講到「試問哪裡可以找到這麼好的老闆？我怎可見利忘義？」所以之後「大陸金舖」老闆楊成開價每月2,500元，更將500両黃金交給陶叔，但陶叔仍不為所動，表示自己不會離開周大福，「鄭裕彤對我很好，凡事交給我打理，我走了如何對得起他」，最終拒絕對方。

因着彤叔信守承諾，再加上這份兩肋插刀情誼，造就了他們亦師亦友，超越上司與下屬的關係。在2011年尾時，周大福珠寶上市，同年81歲的陶叔就獲贈百分之四的股份。陶叔早年接受訪問時曾表示，如何得到彤叔信賴，就是要「真心對人，你敬我一尺，我敬你一丈，知唔知點解一尺，唔係八尺？因為你在別人心中可能連一尺都未夠，所以要耐心對人好。」

鄭裕彤成功奠定新心界及周大福在行業的龍頭地位，除個人識見及努力，懂得用人實是不可或缺的因素。（新世界發展網頁圖片）

審時度勢，適才適所

彤叔成功奠定新心界及周大福在行業的龍頭地位，除個人識見及努力，懂得用人實是不可或缺的因素。另一位《鄭裕彤傳》的作者莫健偉博士接受訪問時曾提到，當他撰寫傳記時，寫到周大福業務發展形成的章節，留意到一些有趣的東西，會好奇當時周大福為何會發生這樣的轉變，之後慢慢就發現彤叔賣金，是會應社區及當時的特點，去做一些兌換及找續外幣和支票的工作，亦會找一個合適背景的員工做，例如會找台山背景的人去看顧一間金舖。

鑽石生意方面，由普通的門店買賣，發展到批發，最終更在南非擁有一間廠，雖然身邊有很多人去協助彤叔完成以上的壯舉，但都要有賴老闆願意放權，將不同人放置在合適的崗位上工作，才會有今日的成功。