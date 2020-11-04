美國大選2020｜大選戰況激烈　港大鄧希煒：郵遞選票是關鍵

美國總統大選進入最後階段，本港時間下周三（4日），各個州份會陸續出現初部結果，究竟會否如大眾所料由民主黨總統候選人拜登入主白宮？或是由特朗普繼續連任？

屆時《香港01》財經節目「財經加零一」，將播出美國總統大選特備節目——「選戰前後」，與香港大學經濟及工商管理學院經濟學教授鄧希煒即時解讀大選戰情的最新情況。

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美國總統大選戰況激烈，根據下午6時的最新情況，特朗普與拜登勢均力敵，暫時拜登在選舉人票上領先特朗普；特朗普則在數個關鍵搖擺州佔優。

特朗普較早前就現身白宮發表講話，表示「我們真的贏了」，同時又向最高法院要求停止點票。而鄧希煒教授在節目中表示，在部份關鍵搖擺州份中，有不少選票都是郵遞選票，當中賓夕法尼亞州更表示會點票至周五。

他認為，雖然牌面上特朗普的勝算較高，但一日未完成點票程序，選舉結果仍然存在變數。他提到早前民調顯示，支持民主黨的的選民有大約四成傾向選用郵遞選票，而支持共和黨的選民只有大約兩成多偏向選用郵遞選票，因此在數個關鍵搖擺州仍然有變數，他估計特朗普亦是因此原因，而要求停止點票。

美國總統大選進入倒數階段，《香港01》將與六位重量級嘉賓，於節目「財經加零一」特備節目「選戰前後」當中，分析美國大選對經濟、政府及股市的影響。屆時香港01 APP、財策薈facebook專頁，以及財策薈youtube channel將會播出。