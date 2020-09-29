港大鄧希煒撐再工業化　「香港本身有工業DNA」｜財經加零一

中美關係越趨惡化，加上疫情來襲，全球經濟與貿易格局來了一場大調整，亦吹起了一股「去中國化」的風聲。面對大國博奕，香港未能如舊日般「左右逢源」，如何在「面向祖國」的大勢下，仍然保住自身的國際地位呢? 又如何在這個大環境下，尋找新的經濟引擎?

今日（29日）下午5時，《香港01》財經節目「財經加零一」，就請來香港大學經濟及工商管理學院經濟學教授鄧希煒，將會在節目中探討在大國博奕的大時代之下，香港如何尋出路。屆時香港01 APP、 財策薈facebook專頁，以及﻿財策薈youtube channel將會播出。

被問到香港再工業化的前景，鄧希煒指，他最近在研究亞洲四小龍過去從工業化，至去工業化的轉型過程。他發現，亞洲四小龍之中，香港是最獨特，因為香港已經沒有工業。反觀其他地方，工業佔台灣國民生產總值（GDP）的三成，而新加坡政府更是設下了目標，要求工業佔其GDP的兩成。

鄧希煒又提到，他最近參與一個在香港歷史博物館舉辦的工業回顧展覽，發現90年代初香港有趨向科技的工業，例如生產電腦、手提電話，但突然間在90年代中這些產業輸給台灣、韓國。當四小龍之中，新加坡、台灣、南韓都有工業基礎而香港沒有，未來世界繼續去全球化，更多廠商離開中國的時候，而香港便無法吸收脫離中國的廠商。

他認為，香港本身是有工業的DNA，但或許是因為環境或政府政策所致，令不少尋租者最終從事金融、炒樓，而最終沒有在工業市場打拼。他認為即使政府不效法新加坡，都應該強化現有措施，令香港再工業化。

請即訂閱【Money Flow財策薈】youtube頻道， 即Like【Money Flow財策薈】facebook專頁，定時收看。

↓↓↓足本重溫↓↓↓

請即訂閱【Money Flow財策薈】youtube頻道， 即Like【Money Flow財策薈】facebook專頁，定時收看。