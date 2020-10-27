吉利集團擬計劃重慶建廠　生產高性能極星電動汽車

據外媒報道，浙江吉利控股集團計劃在西部城市重慶，建設一座年產能達30,000輛電動汽車工廠，生產Polestar品牌的高端電動汽車。

吉利控股計劃在重慶建設一家年產能為30,000輛高檔電動汽車的工廠，據兩位知情人士稱，該工廠將生產吉利控股旗下Polestar品牌的高端電動汽車。

該計劃出台之時，包括寶馬公司和特斯拉公司在內的外國汽車製造商，在全球最大的市場上擴大了電動汽車的生產，在當地採購了主要的電動汽車部件，例如電池，並經常出口最終產品。

吉利和極星（Polestar）拒絕對此事發表評論。

吉利控股始建於1986年，1997年進入汽車行業，旗下擁有吉利汽車、領克汽車、富豪汽車、Polestar、寶騰汽車、路特斯汽車、倫敦電動汽車、遠端新能源商用車、太力飛行汽車、曹操專車、荷馬、盛寶銀行、銘泰等眾多國際知名品牌。

Polestar是富豪和吉利控股共同擁有的高性能電動車品牌，目前擁有Polestar 1和Polestar 2兩款量產車型。

2017年10月份，Polestar推出Polestar 1，這款車是一款混合動力車，單靠電力可行駛150公里，在該公司的成都工廠的生產線上生產。去年2月底，Polestar線上上推出Polestar 2，這款車是富豪承諾推出的五款純電動汽車中的首款電動汽車。從今年3月下旬開始，Polestar在其位於浙江省台州市的路橋工廠量產Polestar 2。