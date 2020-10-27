滙豐季績勝預期股價彈近5%　想入市？　專家話等呢個價｜投資理財

今日公布第三季業績的滙豐控股（0005），受亮麗業績布動，股價大翻身。列賬稅前利潤為30.74億美元，按年下跌36%，惟按季增長182.3%。業績似見底，加上該行在報告內談及恢復派息時，指出將視乎明年經濟狀況及徵詢監管機構結果。相關消息刺激該行股價在午後明顯上揚，收市報33.8元，升4.8%，成表現最佳藍籌。滙控在倫敦股價亦報捷，截至下午7時18分，股價升6.9%。從今日在香港及倫敦兩地股價走勢，投資者應對該行季績收貨。

滙控股價強勢並非今日才出現，在短短6個交易日內，累計升幅12.1%。有市場人士指出，該行股價已連升數日，同時否恢復派息，目前最終未有定案。若另一番解讀或派息金額不符預期，股價將再受壓力。

股價年內累跌逾4成

從今年初起，滙控接連受到新冠肺炎疫情，以及英倫銀行旗下監管機構不容許該行派發包括去年第4季股息，及不容許回購等消息打擊，股價反覆向下。上月時更一度下挫至27.5元，不單止失守2009年時的28元世紀供股價，並為25年以來最低位。就算近期股價反彈，以今日收市價計，年內累計跌幅仍達到44.2%。

不過今日滙控表現，讓支持者感到安慰。雖然第三季稅前盈利仍按年下跌，但是按季卻升逾1.8倍；加上預期信貸損失分別按年及按季減少7%及80%，反映該行最壞情況似過去。

滙控第3季業績，按季明顯改善。

業績之外，投資者對該行何時恢復派息相當關注。在業績報告內，管理層指出﹕「是否就2020財政年度派發一次股息須視乎2021年初的經濟狀況，以及徵詢監管機構的結果而定。如果情況允許，我們將尋求派付較為保守的股息。」

無疑近期滙控表現可人，可是分析員對前景仍有保留。信誠證券聯席董事張智威指出，整體而言滙控季績不俗，稅前盈利表現勝預期，按季更錄得逾倍升幅，不排除該行業績最壞時間已過。同時亦予人恢復派息憧憬。可是最終會派發多少股息，目前仍屬未知數，若最終派息金額較以往大減，或令到投資者感到失望。

除非派息金額有特別，否則他預期未來滙控股價將於30至35元之間上落，亦提及目前滙控受到地緣政治等因素困擾。若投資者對投資銀行股感興趣，反而該行旗下的恒生銀行（0011）更可取，既無受到地緣政治因素左右，並且有穩健派息。

張智威認為，恒生擁有穩定派息，較母行滙控可取。（張浩維攝）

百利保證券策略師岑智勇亦指出，滙控按季業績有明顯改善，期望該行業績最壞情況已過，投資者亦憧憬會恢復派息。他指出現時市場人士正期望疫苗推出後，帶動環球經濟在明年下半年復甦，屆時滙控等跨國機構可受惠。

惟他亦指出滙控已連升數日，而有關恢復派息仍未有最終結論，若市場人士對有關銀行業爭取恢復派息的說法，有另一番見解，屆時股價會有壓力。因此他建議投資者可以待回落至30元才考慮，並且要做好控制注碼及止蝕。