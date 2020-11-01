大跌市尋寶　大選年對Twitter屬利好還是利淡?｜大盤漫談．伽羅華

距離周二的美國大選不足一周，美股上周再展開一輪風捲殘雲式的跌市，三大股指全周跌幅介乎5至6%，蘋果、微軟、亞馬遜等七大科技股周五單日市值蒸發3,000億美元，但大跌市的主角卻是股價勁跌兩成的社媒股Twitter，該股第三季財報披露可變現的用戶增長稍遜預期，令股價遭到重擊。不過，Twitter跌至41美元水平後，現價未嘗不是趁低吸納的好時機。

今年新冠疫情、黑命貴（BLM）的社會事件，以至美國大選所引發的自由與保守派間的價值觀衝擊，每件事對美股的影響都有如黑天鵝般震撼。即使對資深投資者而言，對今年美股的波瀾壯闊亦是大開眼界，故此Facebook（FB）及Twitter等一眾社交媒體平台根本不愁全球關注的熱門議題，在推動美國及國際的活躍用戶增長之餘，亦令可變現的用戶基礎成為股價向上的催化劑。

唯一擔心的是，美國國會可能因為拜登電郵門事件加強對社媒股的監控。不過，待美國大選結果明朗化後，經常是總統特朗普發表驚世言論的平台Twitter，相信仍然是投資者的寵兒之一。

經常是總統特朗普發表驚世言論的平台Twitter，相信仍然是投資者的寵兒之一。（Getty）

上周多家社交媒體股三季業績陸續登場，業績顯示企業於季內均增加廣告支出，刺激社媒股的業績表現優於市場預期。市場之前曾經擔心，第二季爆發的黑命貴事件可能導致廣告商抽走廣告，拖累社媒股全年業績表現。

企業未抑制廣告開支 利好社媒股季度收益

以龍頭股FB為例，第三季度收入及盈利均較市場預期為佳，其截至9月底止的收入214.7億美元，按年升22%，當中的廣告收入和付費收入分別大增28%和43%，帶動淨利潤按年升29%至78.46億美元，反映企業並未如市場擔心抑制廣告開支。FB預計第四季按年廣告增長率會較第三季高，理由是節日廣告需求強勁。

FB第三季度收入及盈利均較市場預期為佳，其截至9月底止的收入214.7億美元，按年升22%。（資料圖片）

至於Twitter周四公布的第三季業績，收益表現亦略優於預期，收入9.36億美元，其中廣告收入增長14%，每股經調整盈利0.19美元，但第三季活躍用戶數字按年升29%至1.87億戶，低於市場預期的1.95億戶，未能延續第二季的用戶增長勢頭。另外，公司亦警告美國大選影響因素令廣告商行為難以預測。

Twitter周五股價暴跌兩成，原因眾說紛紜，除了監管風險外，公司未能完成全年20億美元回購股票的計劃，以及國際用戶人數雖然按年增長32%，但短期更有變現能力的美國用戶數目增長僅20%，都可能是暴跌原因之一，幸好的是Twitter業務基本因素仍然不錯。

由兩大社媒股的季度業績看，美國第三季消費市場似乎已觸底反彈，近期美國企業公布的季度財報亦印證這現象，美國政府的超級救助方案為許多企業和失業者提供救生圈，刺激季內消費需求，美國剛公布第三季經濟年化增長率（GDP）便達到33.1%，而僅消費支出一項就對GDP的激增貢獻達76.3%。

社媒股被批屏蔽言論自由 美國會威脅撤保護傘

參考2016年大選年，對社媒股特別是Twitter 股價的利好最為明顯。不過，今年驚爗的拜登電郵門事件，令總統大選形勢更為複雜，FB及Twitter的社媒平台更被批評選擇性屏蔽言論，有左右美國大選操作之嫌，事件令社媒體本周股價如坐過山車大起大落。

參考2016年大選年，對社媒股特別是Twitter 股價的利好最為明顯。（資料圖片）

上周便有美國國會議員揚言要終止基於1996年美國《通訊規範法》第230條款給予該些科技企業的法律保護。若撤回第230條款，意味社媒股或如傳統媒體般，要面對無休止的誹謗訴訟風險。雖然預計國會對社媒平台的狙擊不會善罷干休，但要完全終止其保護傘卻非易事，原因是過度規管社交平台容易惹來打壓言論自由的批評，相信國會只會適度加強監管，最終不會對社媒股的財政收入有太大影響。

所以，從樂觀角度看，現在也許是趁低吸納社媒股的時機，其中Twitter與青年文化非常吻合，長遠應該較FB更有增長潛力。據皮尤研究中心（Pew Research Center）稱，年輕的美國人主要通過社交媒體和在線新聞來源獲取新聞資訊，但對於30歲以下的年青人，社交媒體在新聞消費中起著主導作用。

事實上，計及Twitter於周五的兩成跌幅，過去一年亦累升76%，較3月新冠疫情時大跌市低位亦反彈一倍，遠遠跑贏FB，目前FB市值為7,625.4億美元，Twitter市值382.8億美元，考慮到Twitter國際業務不及FB成熟，第三季Twitter的國際用戶按年亦錄得32%增長，通過建立國際網絡效應加強用戶變現能力，長遠有利Twitter的業務增長空間。

德銀證券早前便將Twitter目標價由36美元大幅調高至56美元，較周五收市價有35%潛在升幅空間，評級升至「買入」。 （資料圖片）

押注明年經濟復甦 德銀升目標價至56美元

德銀證券早前便將Twitter目標價由36美元大幅調高至56美元，較周五收市價有35%潛在升幅空間，評級升至「買入」。德銀指出，Twitter今年下半年業務出現改善，估值可被重修上調，該行假設2021年為牛市情境，Twitter將受惠於美國大選的一次性事件，以及經濟周期性復甦的好處，看好Twitter於明年或之後業務將順風順水。

德銀報告說，明年擧行的多項大賽將為Twitter的廣告業務帶來4,500萬至8,500萬美元的額外收入，包括夏季奧運會、美職欖球賽（NFL）、美職棒球賽（MLB）和NBA籃球賽的全面回歸等。雖然這樣的牛市情境需要假設明年初能夠推出有效疫苗，令全球新冠疫情受控後才能成立，但投資者若抱著明天更美好的願景，Twitter不失為押注明年經濟全面復甦的投資選擇。