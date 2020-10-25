虛擬幣熱炒　Fintech新星Square搭上富貴列車｜大盤漫談．伽羅華

全球各國加碼超級量寛抗疫，令虛擬貨幣再度成為投資界的寵兒，市值最大的比特幣今年價格已升近一倍，上周四（22日）更突破兩年高位13,000萬美元。除了熱錢泛濫催谷虛擬幣價急升外，兩大支付機構PayPal及Square近期相繼加入支持虛擬幣的陣營，亦對虛擬資產價格推波助瀾，虛擬幣會否帶動被視為未來金融科技的明星股Square更上一層樓？

比特幣上周四一舉破萬三美元關，主要緣於上一日PayPal作出一項顛覆支付行業的舉措。作為Fintech領頭羊的PayPal將首次支持4種虛擬幣的支付，包括比特幣、以太幣（Ethereum）、光鏈（Lightcoin）及比特現金（BCH），數周內PayPal將容許其帳戶持有人存儲，購買和出售上述4種虛擬幣。預計2021年初全球2,600多萬家PayPal加盟店加入支持虛擬貨幣的行列。

Square近期相繼加入支持虛擬幣的陣營，或令公司業務更上一層樓。（公司網頁圖片）

作為第三方支付機構的新戰場—虛擬幣，PayPal競爭對手Square其實早於2018年已通過其Cash App應用程序支持比特幣，Square為加強其虛擬幣和區塊鏈技術方面的創新，還組建了一個名為Square Crypto團隊，成為Cash App近年使用量持續增長動力之一。

今年10月初Square大手投資5,000萬美元比特幣，以真金白銀為比特幣的市場潛力背書，涉及現金雖然佔公司第二季止的總資產僅1%，但動用數千萬美元追入累升不少的比特幣屬罕有舉措，畢竟其入貨價超過1萬美元，較今年三月低位5,000美元高逾一倍。

5千萬美元高追 比特幣曾破萬三美元

Square今年來股價累升逾兩倍，最新報176.77美元，市值780億美元，其亮麗表現一直吸引著投資者的目光，其中原因是Square為ARK新興主動型ETF（ARKK）的重倉股之一，ARKK為有科網女股神之稱的Ark Invest創辦人Cathie Wood所創立，其投資取向近年已成為美國科技股的風向標，今年該ETF升幅約84%，遠遠跑贏以科技股為主的納指不足三成升幅，Square在該基金組合的比重約6.48%，緊隨電動車龍頭股Tesla（10.08%）及遺傳病基因股Invitae（7.66%）之後成為第三大重倉股。

比特幣幣值，一度升穿萬三美元水平。（視覺中國）

提起Cathie Wood，不得不提她今年初對Tesla五年內股價見7,000美元（相當於拆股後1,400美元）的豪言壯語，記得今年二月Tesla股價爆升至1,000美元之際，突然遇上三月大跌市，股價暴瀉至200美元，正當華爾街以Tesla目標價7000美元作為茶餘飯後的談資，但Cathie仍然不改其樂觀看法，Tesla近月股價重上富貴列車，令投資市場再度跟紅頂白吹捧Tesla，按Tesla最新股價報420.63美元，相當1拆5前的2,103.15美元，似乎Cathie對該公司的目標價並非遙不可及。

毫無疑問，Square近年業務增長快速，支持比特幣是非常關鍵的一步，這也解釋頭號對手PayPayl加入虛擬幣支付市場的理由。

由於Cash App受惠於虛擬幣生態圈，

令Square在第二季度淨收入按年增長64％至19.2億美元，季內Cash App毛利潤更增長167％，因為比特幣投資是Cash App產品的一部分，第二季比特幣錄得8.75億美元收入，按年增長6倍，比特幣毛利潤按年增長711%，截至6月其每月活躍用戶增至逾3,000萬戶。

銀行箍客花1500美元 Square僅20美元

除了支持虛擬幣成為Square股價升幅的催化劑外，這類網絡支付平台的箍新客成本實際上遠遠低於傳統銀行，讓其可以在業務高速增長下仍維持偏高的毛利率，並支持其高達300倍的預期市盈率，Square的Cash App與PayPa的l社交支付平台Venmo幾乎可以說擊中大型零售銀行的「七寸」要害，迫使後者急急拓展fintech業務作抗衡。

Ark Invest分析師今年分9月底發表研究報告指，受惠於網絡效應緣故，Cash App和Venmo這類支付App的箍新客成本僅為20美元，較傳統銀行的1,500美元低很多，這也是為何Square可以在Cash App用戶暴漲的同時，還能保持40%毛利率的重要原因。

另外，Ark Invest根據Cash App增長作為基礎，評估5年後Square目標價為375美元，較現價176.77美元有121%的上升空間。

Square所花的「箍客」成本，較一般銀行為低。（資料圖片）

首先，該行預計Square至2025年每月活躍用戶（AUM）將增至7,500萬人，每月每戶收入（ARPU）從25美元升到2025年的260美元，5年間ARPU升幅近10倍，原因是2016至2019年間，Square僅僅提供存款及Cash card兩種收入來源。不過，自Square Capital今年下半年取得虛擬銀行牌照後，Square今後可以將用戶存在虛擬銀行帳戶的錢，或者Cash App和Cash card上的錢貸款給其他人，可以開展如傳統銀行的貸款業務，擴大收入基礎。

隨著今輪虛擬幣的炒作熱潮，Square業務將持續受惠於虛擬幣的生態系統，其中10月初投資比特幣亦會反映11月初公布的第三季業績中。可以預計，Square這隻未來數月或數年都繼續引領fintech行業的火車頭。