芯片王者最強後盾　ASML霸主地位難取代｜大盤漫談．伽羅華

中美科技戰白熱化，在美國政府的出口管制下，中國半導體行業困難重重，中芯國際也被列入制裁目標後，全球唯一生產高端極紫外光EUV光刻機的荷蘭公司ASML，也被迫暫停向中芯國際（0981）供應EUV設備，重挫中國自行研發和製造高端芯片的希望。美國佔盡上風之際，上周卻傳出中國企業擬向佳能、尼康兩家日本公司提供資金，要求共同開發除EUV以外的新型光刻機，一則看似令人振奮的消息，反映出的可能是更絕望的真相。

兩日資廠商集中於中低端市場

目前市場上主流的半導體用光刻機供應商有荷蘭的ASML、日本的Nikon（尼康）和Canon（佳能）。EUV光刻機是生產10納米製程以下芯片不可或缺的生產設備，目前只有ASML能製造；但若是EUV以外的光刻機，日本的尼康和佳能也可以製造，但是先進制程遠落後於ASML，優勢僅在成本，主要服務於中低端市場。

美國商務部最近向多間有份向中芯國際出口的企業發出信件，內容提到對中芯國際的出口可能被利用在「軍事最終用途上」，會構成「不可接受的風險」，要求企業日後需要獲得許可，才可以向中芯國際出口科技產品，例如次一級的深紫外光刻機（DUV）便無需取得美國出口許可證。由於ASML高端EUV光刻機基礎技術的知識産權很多由美國持有，目前仍未明確是否能夠無阻出口中國，因此荷蘭政府此前宣佈不允許ASML向中國出口EUV設備，令原本預訂了一台EUV光刻機的中芯國際措手不及，中國靠中芯突破芯片困局的期望落空。

ASML獨霸高端市場 日資難望其項背

際此之時，《日本經濟新聞》上周引述當地業界消息報導，中國企業為突破美國的封殺，擬向尼康和佳能提供資金，共同開發除EUV以外的新型光刻機，引來無限遐想。只是看看去年光刻機出貨數據，就知道現實往往是殘酷的，2019年ASML、尼康和佳能半導體用光刻機共出貨359台。在中低端市場i-line光刻機市場，市佔率順序為34%、18%和49%，由佳能領先；在半導體中高端市場， ASML以絕對優勢「獨佔鰲頭」，共出貨104台ArF和ArFi光刻機，市佔率分別為63%和88%，遠高於尼康的37%和12%，佳能已經不見蹤影。EUV光刻機更是由ASML壟斷，去年全年只出貨26台。不過，預計ASML在EUV的出貨量逐步增加，今明兩年分別為35台及45至50台，超過一半由台積電包攬。

台積電為ASML高端產品的主要買家。（資料圖片）

EUV是高端芯片的製造設備，是製造7納米或以下精度的芯片不可或缺的利器，以往每部售1.2億美元，新一代制程的EUV售價更高達1.7億美元（約1.48億歐元），其他廠商若想打破ASML壟斷，必須要有新一代技術的突破，不僅需要鑽營EUV光刻機本身，還要提升其配套設備和材料的品質，且對市場化持續投入。目前ASML掌握了EUV光刻機的核心技術，擁有核心技術和關鍵零部件的智慧財產權，突破技術壁壘將會是一大挑戰；而且與ASML合作關係緊密的供應鏈具有排他性，後來者要培育可控的供應鏈和產品准入市場也是很困難的。

現時每年總值600億美元的高端芯片相關設備市場上，ASML是毫無疑問的一哥；但是過去一年股價僅升45%，市值增至1,610.8億美元，股價相當於預期TTM市盈率僅為41.7倍，與其大客戶台積電同期升幅75%比較大為遜色，正好反映ASML在科研投資所面對的巨大風險。然而，考慮到EUV光刻機需求殷切，韓國三星副會長李在鎔上周還專程到訪ASML的荷蘭總部，實地瞭解EUV設備生產情況。

三星副會長李在鎔上周出訪ASML位於荷蘭總部，了解EUV設備生產情況。（資料圖片）

反超有危機 三星少主急訪ASML

三星少主李在鎔於此時走訪ASML，其實正好遇上死敵台積電公布第三季業績，外界道是台積電業績表現亮麗，為三星帶來莫大的危機感，猶記得三星去年誇下海口，說要在3納米制程上與台積電決一生死，但現時7納米制程工序已遇上良率不足的樽頸，彎道反超台積電的大計可能泡湯。

根據ASML第三季業績，公司新增4台EUV訂單金額合計5.95億歐元，平均每部售價1.48億歐元。投資EUV的金額不菲，但看看台積電的星級客戶陣容，相信無人質疑公司未來的吸金能力。

除了蘋果公司這個大客作後盾外，Intel、NVIDIA、高通、博通、超微、Google、聯發科、恩智浦及意法半導體均是台積電的大客，為了滿足龐大需求，台積電購入的EUV數量幾乎達到ASML產能的頂峰，只要前者能出貨，台積電都拍心口包底。相比下，三星則陷入尷尬境地，由於半導體大廠對三星高端芯片的制程技術缺乏信心，其接單情況捉襟見肘，根本不足以給公司向ASML落訂購入大批EUV的底氣。

隨著數據中心及雲計算業務快速增長，對芯片需求更明顯。（資料圖片）

獲得全球最大的兩家芯片生產商競相追求，ASML今年第三季營收39.58億歐元，全年營收預計超過133億歐元，按年升幅近18%，至明年總營收預期亦有雙位數的增長。根據Walletinvestor.com預測，至2025年10月ASML股價將達到706.484美元，按該股最新報價386.9美元計，5年回報約為82.6％，相對其他科技龍頭股可能並不太吸引，但若考慮它未來十年EUV的製造都是獨市生意的話，未來世界每一個無線或有線終端都具備AI功能的高端芯片，需要高速運算能力的數據中心及雲計算業務更是求「芯」若渴，ASML的價值便難以估計。