蔚來汽車絕處逢生　「換電車」越級挑戰Tesla｜大盤漫談．伽羅華

中國電動車公司蔚來汽車（Nio Inc），經歷2019年的「生死存亡」考驗，上周五公佈2020年最新交付資料，前三季度累計交付車輛26,375台，超越2019年全年交付總數；股價近月亦噴井式爆升，盤中曾創下22.59美元的新高，過去12個月累升14.5倍，似乎已從上一年陰影下走出來。

蔚來汽車從2014年11月成立，至2018年9月赴美國紐交所上市，用了不足四年的時間，一直被捧為「中國新能源汽車企業赴美上市第一股」，所研發的是「換電」電能車，以可換電為賣點，即車主可直接去固定的換電站把電池拿出來，換一塊滿電電池，過程快至5分鐘。由於無需在街上充電，擁有與別不同的概念，曾經是明星股。

不過，隨著每季公布的業績曝光，燒錢速度遠超市場預期，旗艦SUV產品ES8去年4月和5月，又接連發生兩宗自燃意外，要緊急召回4803輛汽車更換電池，引發安全疑慮，光環逐漸消退，看淡之聲此起彼落，陷入上市以來最大困局。

蔚來汽車從2014年11月成立，至2018年9月赴美國紐交所上市，用了不足四年的時間，一直被捧為「中國新能源汽車企業赴美上市第一股」。（資料圖片）

四年燒錢近300億元 地方政府保命

及至去年9月底發布的第二季（4至6月）財務報告，季內燒錢超過6億美元，6月底止手頭資金僅餘5.034億美元。當時有券商悲觀地預測，蔚來手頭資金最多可支撐數周，股價一度低見1.19美元，目標價被券商削至可憐的0.9美元，若股價低於1美元，意味股份離退市的日子不遠矣。

蔚來經歷了股價暴跌、產能受阻、資金不足、大幅裁員等困境，一度陷入資金鏈斷裂危機。據公開資料顯示，蔚來汽車於2016-2019年，蔚來虧損金額分別為25.36億元、49.85億元、96.6億元、和114.13億元人民幣，四年累計虧損金額達286億元人民幣。公司惟有連環發債集資，累計籌得4.35億元人民幣，但只是杯水車薪，真正拯救蔚來於水深火熱的是內地地方政府。

今年4月29日，蔚來汽車獲安徽合肥市建設投資控股（集團）等戰略投資者出手相助，承諾向旗下蔚來中國投資70億元人民幣，蔚來則須向蔚來中國注入中國範圍內包括整車研發、供應鏈與製造、銷售與服務、能源服務等核心業務與相關資產。另外，蔚來須向蔚來中國投資42.6億元人民幣。交易完成後，蔚來持有蔚來中國75.9%的控股股份，戰略投資者合計持有24.1%的股份，蔚來汽車總部也正式入駐安徽合肥。

蔚來經歷了股價暴跌、產能受阻、資金不足、大幅裁員等困境，一度陷入資金鏈斷裂危機。（資料圖片）

騰訊加碼注資 擁逾三成投票權

消息令蔚來起死回生，隨著投資者看法轉趨樂觀，6月初蔚來趁股價造好，發新股集資4.28億美元（約30億元人民幣），估計是用以注入蔚來中國。早年已入股的騰訊控股﹙0700﹚，再打強心針參與了這次融資，直接持股比例增至15.1%，加上騰訊透過旗下三家公司本身已間接持有約16%股權，相當於逾三成的投票權。

正所謂「大難不死，必有後福」，蔚來自4月起電動車銷售迭創月度高位，第二季交付量10,331部，第三季交付量再增至12,206部，兩季的交付量按年分別增長1.2倍及1.5倍，券商預計第四季交付量亦會再創新高。新車交付量提升促使汽車毛利率由負轉正，公司整體毛利率在二季度轉正，由今年第一季度的-7.4%改善至9.7%。首兩季度虧損亦大幅收窄至17.23億元及12.08億元人民幣，其中第二季虧損按年收窄六成三。

目前，投資市場已堅信電動車是未來極具商業潛力的新興產業，那些錯過了Tesla升勢的投資者開始在中國電動車企中尋寶，首選自然非比亞迪﹙1211﹚莫屬，而蔚來、理想及小鵬汽車則屬於次要選擇，前後不過幾過月，如今已有分析唱好蔚來汽車未來三至五年間可升至100美元，市值約達1,200億美元。

內地今年7月生效的2020年新能源車補貼政策，明確指出售價30萬元人民幣以上的新能源汽車將不再享受補貼，但「換電模式」車輛不受此限。（資料圖片）

車電分離換電概念續獲國家補貼

蔚來沒有像Tesla般擁有本身生產線及製造電池的技術，汽車是透過江淮汽車代工生產，電池由寧德時代供應，意味汽車生產工序及最重成本的電池部件都是由協力廠商代工，目前量產的兩款高檔次電動SUV分別是ES8及ES6，每部車起步價為5.1萬美元；9月底推出新車EC6，但暫時未進入量產階段。

由於Tesla已明言Model 3起步價未來三年將降至2.5萬美元，這對於內地一眾電動車企在產品定價上構成極大壓力，雖然Model 3並非與ES8及ES6同一檔次的車款，但當檔次稍高的Model Y SUV車款量產後，以主打SUV為主的蔚來亦難免感受到一定威脅，而其代工模式很難像Tesla通過垂直生產工序大幅削減成本，更是一大隱憂。

幸好蔚來創辦人李斌出身程式編寫，自動駕駛及人工智慧技術是公司能與Tesla比併的資產之一，特別是剛於8月發佈的電池租用服務BaaS，通過將電池從整車中分離出來，提供了車電分離、電池租用、可充可換可升級的服務，有無電池的差價約為1萬美元，這一種「車電分離」的換電模式更得到政府支持。

內地今年7月22日生效的2020年新能源車補貼政策，明確指出售價30萬元人民幣以上的新能源汽車將不再享受補貼，但「換電模式」車輛不受此規定限制。工信部明確指出，鼓勵企業探索「車電分離」模式，加快充換電設施互聯互通。中國是全球最大的汽車市場，在這種背景下，加上政府公佈了一系列支持電動車產業的國策，國內電動車企肯定有發展空間，雖然要實現盈利仍有很長的路要走，但業務在中國市場有本身的優勢，換電模式至少能繼續支援蔚來汽車再走一段路。