人行易綱：數碼人幣測試已逾400萬宗交易　涉逾20億人幣

中國內地最近在四個試點城市推行數碼人民幣，分別在深圳、蘇州、雄安新區及成都。人民銀行行長易綱出席香港金融科技周網上論壇時表示，數碼人民幣測試已超過400萬宗交易，涉及逾20億元人民幣。

人民銀行行長易綱表示，已展開數碼人民幣的測試階段，並先在試點地區應用，未來北京冬奧亦料會試行。現時試行過程順利，已實行1.2萬個案例，超過400萬宗交易，涉及逾20億元人民幣。不過，他稱數碼人民幣仍在早期階段，需要經過複雜的設計、處理法律框架等過程。

他又指，疫情改變了社會習慣，由過往面對面交流活動轉移至虛擬交流，由過往付只用現金，亦增加使用電商、電子支付等網上服務。銀行亦調整其網上銀行服務，包括提供更多網上支付及遙距銀行服務，和利用人工智能等科技管理銀行服務。雖然提供有關服務為用戶帶來更多便利，但亦為銀行帶來如何維持系統安全等的風險及挑戰。

易綱稱，中國的大型科技企業非常創新，為社會帶來很多新的科技舉措和產品，使效率大幅提升，同時此等科企更有能力發現風險，且用戶黏性高，為傳統商業銀行帶來競爭。他提到，近年傳統銀行亦開始與科技企業進行合作，包括在管理風險，及成立合營為潛在客戶提供融資等方面。