螞蟻上市｜《彭博》：須達中國監管要求　公司才再次招股

昨晚（3日）中國金融企業螞蟻集團上市計劃被緊急叫停，有消息人士透露，中國監管部門吿知螞蟻集團，必須在達到11月初對金融控股公司實施的新資本要求及其它規定後，才能推進首次公開募股（IPO）。

2020年11月3日，螞蟻集團被叫停上市計劃。這一事件引起廣泛關注。（AP）

《彭博》周三（4日）報道，螞蟻須做出調整，包括為小額貸款部門增加資本，同時必須為該部門的全國運營重新申請牌照。

據不願出名的知情人士透露，中國金融監管部門近期與部分金融機構溝通，鼓勵這些機構在與螞蟻小貸的聯合貸款及助貸業務等合作上更加審慎合規，甚至暫停合作，以敦促螞蟻儘快達到最新出台的小額貸款公司辦理辦法等新規的要求。

螞蟻與金融機構的聯合貸款和助貸等合作若受到打擊，或將大幅削弱螞蟻集團的收入核心收入來源，也被視為中國監管當局對螞蟻作為金融控股公司可能對金融系統穩定性構成挑戰而加快實施全面監管的重要一步。

螞蟻集團被叫停暫緩上市前夕，馬雲等螞蟻集團核心人物被中國四部門約談。（Getty）

對於螞蟻集團暫停上市，引述《經濟日報》昨日評論稱，頂著史上最強、本年度全球最大IPO之名的螞蟻集團，被暫緩上市了，一石激起千層浪。此事彰顯了資本市場的嚴肅性，向市場發出明確信號：註冊制度下，資本市場每個環節都有完善的市場規則、嚴肅的監管手段。市場各參與主體必須尊重規則、敬畏規則，誰也不能例外。

螞蟻集團此前的招股說明書申報稿，螞蟻集團與約100家銀行合作開展業務，貸款業務已成為其最大的收入來源。2020年前六個月，螞蟻的微貸科技平台實現收入約286億元人民幣，按年增長約59%，佔集團總收入近40%；然而，只有2%的借貸體現在其資產負債表上，剩下的均是由銀行提供資金或者通過資產證券化進行了轉讓。

截至6月底的12個月期間，約5億用戶通過其旗下的花唄和借唄產品獲得了消費信貸，大部分貸款的日利率為0.04％左右或以下，或按年率計算約15％；同期亦有超過2,000萬的小微企業用戶通過螞蟻平台獲得貸款，大部分年化利率約為11％，這幾乎是從銀行獲得小額貸款平均利率的兩倍。

11月2日，螞蟻集團實際控制人馬雲等公司核心人物被中國央行和三大金融監管機構約談，11月3日，上海證券交易所及港交所相繼宣布暫緩螞蟻集團上市。

暫緩上市消息公布後，阿里巴巴港股開盤跌逾9%，盤中阿里巴巴一度大跌近10%，截至美股收盤，阿里巴巴跌逾8%，市值蒸發超600億美元。