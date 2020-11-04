金管局：已開發泰港跨境央行數碼幣走廊網絡原型　正探討貿易結算

金管局去年起與泰國央行合作，展開央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency，CBDC）的跨境應用研究。金管局高級助理總裁劉應彬表示，項目迄今已開發泰銖與港元的跨境央行數碼貨幣走廊網絡原型，讓香港和泰國的參與銀行，能在兩地間以點對點方式轉撥資金及執行外匯交易。此項目已進入第二階段，擴大參與的機構範圍，包括香港交易所、香港和泰國共19間銀行、包括電商企業、跨國企業等5間商業公司，正探討商業場景用例，包括貿易結算、外匯衍生工具交易。

劉指，外匯衍生工具主要是外匯遠期合約，「跨境交易涉及船期，舉例，可能3個月後才付款，遠期合約可助企業管理外匯風險」。

劉表示，此研究項目「Inthanon-LionRock」的目的，是建立跨境走廊（Corridor Network），以央行數碼貨幣於多個地區進行即時跨境支付，未來發展方面，冀走廊網絡原型會提升，讓來自不同區域的銀行和企業以安全、高效、透明及點對點方式做跨境與跨時區支付。

局方又指，該原型將能連接傳統的大額支付系統（例如即時支付結算系統）或央行數碼貨幣系統，亦會採用「開放源」技術，以確保項目的中立性及開放性，並在性能表現、私隱與可擴展性方面取得更好平衡。未來幾個月內會開發走廊網絡原型，預計明年首季完成，隨後參與銀行、企業和交易所會以實際交易測試走廊網絡。

貿易聯動連接人行區塊鏈平台 已試行2600萬元融資

金管局亦交代貿易聯動（eTC）與人民銀行貿易金融區塊鏈平台（PBCTFP）的連接最新情況。劉應彬表示，目前貿易融資業界痛點包括：貿易融資交易狀態欠透明，加上難以確認文件真偽，令銀行對貿易真實性欠信心；貿易融資的工作流程仍依賴人手操作和紙本文件，審批成本高令中小企難獲貿易融資。

他說，eTC與PBCTFP連接，能改善工作流程。進出口公司須先經銀行登記，然後將採購單數碼化，上載到區塊鏈平台，由於上載後就不能改變採購單內容，故可讓銀行有信心繼續貸款流程。目前這個連接項目已完成首階段的概念驗證，4間香港銀行及3間內地銀行已開始參與試行，已為12名客戶提供服務，涉及貿易結算金額2,600萬港元。項目未來會擴大至更多類別的貿易活動和融資服務，且與國際持份者進一步合作，制定一套國際標準，便利各地貿易融資平台對接。