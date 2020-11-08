一宗遊戲界新聞　會否動了科網巨頭的美味奶酪？｜伽羅華

上周電玩界突然爆出一宗受到全球遊戲玩家高度關注的新聞，標題為「Epic Games或許會借殼重返蘋果iOS平台」，這項消息對故事主角Epic Games（Epic）自然有切身關係，但實際上對全球總值千億美元的遊戲市場亦有深遠啟示。

若然Epic能夠繞過傳統AppStore重回iOS和iPadOS用家群，全球遊戲市場龐大商業利益或需重新分配，對蘋果公司、一眾遊戲商及今次為Epic提供繞道的Nvidia的都有不同程度的影響。

Nvidia已經開發了新版本的GeForce Now雲遊戲服務，意味蘋果用戶可以重新玩到被蘋果下架的遊戲如Epic Games。（Nvidia共同創辦人黃仁勳，FACEBOOK圖片）

根據該宗外媒報道，繪圖晶片（GPU）開發商Nvidia已經開發了新版本的GeForce Now雲遊戲服務，可以在iOS和iPadOS上的瀏覽器Safari中使用，意味蘋果用戶可以重新玩到被蘋果下架的遊戲如Epic Games。若報道所言屬實，蘋果封殺Epic的如意算盤便難以打響。雖然仍未清楚蘋果會如何應對，但Nvidia肯定是這件事的大贏家之一，它為遊戲商建立面向超過10億蘋果粉絲群的雲遊戲通道，相信為其即將於11月18日公布的第三季業績增加聲勢。

蘋果與Epic商業恩怨可以說是遊戲業界的三國演義現實版，涉及App大平台、雲數據商、遊戲發行、設備及開發商之間的利益轇轕，幾乎數得出的科網巨頭如蘋果、微軟、騰訊、Google、Nvidia、亞馬遜、索尼、任天堂及所有遊戲商都多少牽扯其中，如此錯綜複雜關係，需要由一宗蘋果公司與遊戲商Epic間的商業糾紛說起。

Epic向巨頭興訟 大衛哥利亞間較量

今年8月Epic的遊戲因違反iOS應用守則遭到蘋果下架，同日Epic向蘋果及Google兩大App平台興訟，控告蘋果壟斷了iOS應用內購買服務的付費方式，並且剝奪所有App開發商在iOS應用內購買方式作出任何創新的機會，就在Epic向蘋果興訟前數日，公司剛以173億美元估值進行新一輪融資，但與蘋果兩萬億美元市值比較便相形見絀，難怪外界形容這宗訴訟為大衛與巨人哥利亞之間的較量。

Epic抗議蘋果向App開發商按首年收入分成三成，食水比例太深，其後每年分成亦至少超過一定比例，對競爭激烈、遊戲周期愈來愈短的開發商構成非常沉重負擔，偶然出現一兩隻受玩家歡迎的吃雞遊戲，遊戲商便如獲至寶，希望以系列遊戲形式延續成功的商業神話，所以Epic一直設法以創新方式繞過蘋果App Store及Google Play商店的支付系統，一則可擴大玩家基礎，二則令收費方式更具商業彈性，但其種種嘗試遭到蘋果扼殺。

Epic早前向蘋果及Google兩大App平台展開興訟。（資料圖片）

不過，作為遊戲開發商的代表，Epic在行內並非泛泛之輩，它於2017年發布經典遊戲Fortnite（堡壘之夜或要塞英雄），迄今註用玩家數目已超過3.5億戶，成為有史以來最受歡迎的遊戲系列之一。雖然Fortnite大部分玩家並非iOS和iPadOS用家群，而是其他遊戲設備商如索尼PlayStation及任天堂Switch的用戶，而Epic願意按遊戲收入向設備商分成，原因是設備商需要在硬件投放資源，基本上售出每部遊戲機便虧蝕一部，但蘋果在出售iPhone、iPad或Mac電腦等硬件上無需虧本售出，斷無理由剝奪開發商設計創新的收費付款方式的商業機會。

Fortnite（堡壘之夜或要塞英雄），迄今註用玩家數目已超過3.5億戶，成為有史以來最受歡迎的遊戲系列之一。（網上圖片）

其實Epic敢於向巨人哥利亞叫板，向蘋果及Google掀起興訟的戰幔，背後的股東及業界也是龐大的利益共同體，持有Epic48%股權的騰訊本身已是全球最大的遊戲發行商，亦是穩坐全球最大遊戲市場—中國內地一哥位置，而其他發行商如微軟、索尼及任天堂都希望借著Epic的勝訴，進入極具開發潛力的蘋果用戶群。這些科網巨人深深明白，在網絡遊戲的商業世界，能夠建立廣泛的玩家群，是商業致勝的關鍵，所以追獵者與被獵者的角色隨時逆轉，大衛未必鬥不過哥利亞。

蘋果Google受壓 Nvidia季績前股價飆

事實上，蘋果及Google的分成制度飽受爭議，估計兩大科技巨頭已感到一定輿論壓力，有傳蘋果正在研究取消或減少分成比例，這項傳聞成為蘋果股價近期受壓的另一因素。蘋果於上月30日向美國證交會提交的監管文件表示：「如果蘋果降低服務業務中的應用軟件收入分成，或向部分應用軟件豁免三成的分成，甚至完全取消，可能不利財務與營運。」

蘋果向App開發商的收入分成是蘋果服務的重要收入來源，這部分業務一般包括iTunes、在線娛樂庫和軟件，數字內、AppleCare，Apple Pay和許可。根據蘋果上月底公布的今年第四季業績，蘋果服務的季度收入145.5億美元，按年增16.3%，佔整體收入23%，過去多季蘋果服務佔整體收入比例維持兩成以上，特別是iPhone 12未能趕及季內推出，拖累蘋果第四季總收入僅增長1%，蘋果服務成為支撐蘋果公司收入的重要支柱。

《Remnant：From the Ashes》（遺跡：來自灰燼）遊戲截圖

無論蘋果與Google會否成為Epic訴訟的輸家，但Nvidia另闢蹊徑將有助其遊戲及數據業務的銷售，它還為任天堂Switch視頻遊戲機提供了定制處理器，該處理器或會在這個假期旺季成為暢銷產品。Nvidia股價過去一周已連升五天，是少數納指的強勢股，周五收報接近歷史高位的582.48美元，過去一年累升170%。唯一擔心的是，近期科技股公布不錯的業績後出現大調整，在Nvidia公布季績前入市或面對高追中伏的風險。