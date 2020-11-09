查懋聲逝世｜香港興業︰畢生致力集團發展　任內作出珍貴貢獻

香港興業國際集團﹙0480﹚沉痛宣布公司主席、授權代表，以及提名委員會及企業管治委員會主席查懋聲已於2020年11月6日（太平洋標準時間）於其家人的陪同下在美國加利福尼亞州安詳辭世。

查懋聲於1989年出任執行董事，並於2007年5月起出任公司主席。查懋聲畢生致力於集團之發展，彼任內的領導對集團作出珍貴貢獻，其辭世為集團之重大損失。

公司將繼續按董事會既定的業務策略營運集團，並將委任新主席，於適時刊發進一步之公告。董事會謹此代表集團仝人對查先生之家屬致以最深切之慰問。

查懋聲港回歸家族生意後其中一個代表作，是發展愉景灣。﹙資料圖片 / 歐嘉樂攝﹚

代表作之一 發展愉景灣

查懋聲1943年出生，是著名企業家查濟民長子，曾任全國政協委員。查懋聲在1942年在中國重慶市出生，十多歲時曾赴澳洲及美國發展，中途曾應父親要求到尼日利亞管理紡織印染生意，在非洲創立「紡織王國」，及後赴美完成大學學位，並在當地房地產打出一片天，返港回歸家族生意後其中一個代表作，是發展愉景灣。

縱橫商界逾半世紀，他曾在本港及海外多間上市公司及私人機構出任要職，在1993至2013年擔任全國政協委員，在政商界甚有影響力。至今查懋聲家族旗下三間上市公司皆與「磚頭」有關，除了上市旗艦香港興業國際﹙0480﹚外，還有負責樓宇建築的興勝創建（0896）及從事鋁窗及幕牆安裝的美亨實業（1897），最新總市值約62億元。另外，查懋聲亦持有早年已退市的名力集團，據公司網頁介紹，其為查氏集團的金融顧問及投資管理公司。

查懋聲在1994年7月11日獲委任為太平紳士，而2001年底獲城市大學頒授榮譽博士學位時，城大讚詞中提及，查懋聲擴展家族業務時，會著重請教不同領域專業人士及知名學府學者意見，令其家族生意橫跨金融、投資、電子和生物技術，業務遍及英國、法國、加拿大、日本、新加坡、內地及泰國等。