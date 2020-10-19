康宏被指借除牌私有化　總裁斥指控不公　對年底前公布財報感樂觀

康宏環球 （1019）因捲入「謎網風暴」而停牌將近3年，公司今年6月收到聯交所通知決定除牌，雖然已提出覆核，但近日遭外界質疑是「以退為進」，欲透過除牌變相將公司私有化。

康宏集團總裁兼執行董事吳榮輝接受《香港01》訪問時，反駁外界有關指控，直言不能復牌最大的受害者是公司本身。目前，康宏復牌關鍵之一是落實2017年財務報表，惟遲遲未能成事，吳解釋是因為當中涉及太多的「Irregularities」﹙不常規行為﹚，公司近月委任中匯安達會計師事務所為新核數師，有望今年底之前公布2017至2019年的年報，為復牌掃除一大障礙。「我幾肯定，在此一分鐘，除了賬目之外，我們交好晒功課。」

吳榮輝認為，外界指公司「特登」不復牌，以進行私有化，說法並不公平。（盧翊銘攝），

2017年12月，廉政公署與證監會聯合打擊涉操控市場的「細價股集團」，掀起一場「謎網風暴」，其中康宏數名高層因涉嫌貪污被捕，公司同月亦自願停牌。事件經歷近三年，康宏換了新的標誌，總辦事處也搬入灣仔新大樓，惟一直未能滿足復牌條件，近日更被質疑刻意透過除牌方式，變相是私有化公司。

斥「刻意」不復牌之說不公

康宏集團總裁兼執行董事吳榮輝接受《香港01》訪問時率先「抱不平」，直言未能復牌最大的受害者肯定是公司本身，除了許多項目都不能開展外，也令請人增添困難，及未能向同事派股票作花紅，「說我們特登不復牌，以進行私有化，這（指控）對很多我們同事及advisor﹙顧問﹚都非常、非常之不公平！」

聯交所上市覆核委員會今年5月底向康宏發出取消上市地位之決定。吳榮輝透露，公司於8月14日已就該決定以書面提出覆核，涉及過百張紙，除他和他多位同事外，也有逾20多位顧問參與其中，「做了兩星期，百幾張紙入面，我想有七成的紙，是我自己打的，我自己寫⋯⋯我想我和同事有一個星期都沒有睡過，我幾肯定我們的顧問跟我們講，我們這份文件應該要拎來『貼堂』⋯⋯他們未曾見過有一間公司，為了復牌，而如此地做，如此地寫」。

吳榮輝有信心，公司年底前可公布2017年至2019年的財報。（盧翊銘攝），

委新核數師 對年底公布財報感樂觀

翻查上市通告，康宏復牌的一項關鍵要求，是落實2017年財務報表，惟至今不果，原因何在？吳榮輝解釋，公司早於2014年已出現問題，到了2017年中至2017底「病入膏肓」，出現太多「Irregularities」﹙不常規行為﹚ ，致令原核數師羅兵咸永﹙PwC﹚對康宏2017年財務報表有保留，「「不尋常的事實在太多，多到SFC﹙證監會﹚百多人衝入來辦公室搜⋯⋯irregularities太過緊要、太過深奧，同埋有很多文件是沒有的，加上涉及的環迴融資（Circular Financing）操作，你叫PWC 點樣做？」

翻查資料，「謎網風暴」爆發後，康宏於2018年委任羅兵咸永道會計師事務所為新任核數師，到今年8月對方提請辭任，原因是無法承諾落實2017年財務報表的明確時間表。同月底，康宏委任非「四大」的中匯安達任核數師，為何吳榮輝反而認為有轉機？他解釋︰「有些Irregularities也令中匯安達『大開眼界』，但他們提出的問題、如何解決問題的方式是不同⋯⋯例如，他們會幫我們行多一步，（探索）為何沒有這份文件？是否真的沒有文件？曾經有這份文件而被人取走，還是由始至終都沒有文件。」

吳榮輝相信中匯安達所採用的方法，最終有助完成2017的賬目，且對公司今年年底之前能公布2017至2019年的賬目感到樂觀，「以我們過去跟聯交所合作，（對方）幾顯然（要求）賬目一定要做到，但我們完成賬目之後，聯交所會否指出其他問題呢？我就不能夠擔保，但我幾肯定，在此一分鐘，除了賬目之外，我們交好晒功課」。

吳榮輝表示，公司與兩年前大不同，而新聘的5名團隊成員「有心有力」。（盧翊銘攝），

稱現時康宏與兩年多前大不同

除了刻意借除牌私有化的指控外，外間也有聲音指公司治理不力，吳榮輝則回應指，公司的獨立董事在「謎網風暴」的頭半年，每個星期都在開董事會會議，應對劣況。2018年7、8月，又成立了獨立委員會，聘請了富事高諮詢公司 （FTI），檢視每一項「不尋常事件」，包括發生原因、以後重現的可能性，亦建議如何公司改善內部合規、企業治理，「他們跟FTI，用了十多個月時間每天開會，我真係多謝這班獨立董事！」

他稱目前的康宏，與2017年的康宏，已是兩間不同的公司，現時經營4項生意，其中IFA（獨立理財顧問）生意「史無前例」強勁。規模方面，IFA生意，與包括「B2B」（企業對企業業務）在內的非IFA生意佔比大約一半半。「這間公司以前無內部管控、無內部合規，我們請了一個內部審計，是從花旗（挖角）過來，然後將合規及法律部門完全改變，因為我們看到2014年至2017年公司的情況，是無可能接受！」

吳續稱，公司自8月28日公布營運狀況，收到大量電話，包括來自本地、內地，以至遠至美國紐約的投資者，尋求合作，可證公司目前管治良好。他又指，2018年理財顧問人數跌至低點，跌至僅1,200人，目前已回升至逾2,000人，新聘的5名團隊成員「有心有力」：「個個都從有名的金融機構過來⋯⋯我要游說他們（跳）過來，花的時間很耐，如果我們是上市（狀態）的話，唔使傾啦，尤其是我們目前做出如此成績！」