長和以100億歐元售歐洲發射塔資產予Cellnex　部份資金擬作回購

長和（0001）落實出售歐洲發射塔資產予Cellnex，作價為100億元（歐元‧下同），其中5%將須歸於丹麥及瑞典之電訊夥伴；又指出買家會透過發行新股，以支付當中14億元代價，該批份等同於Cellnex擴大後已發行股本的5%。

長和指出，該批發射塔資產是支持公司在奧地利﹑丹麥﹑愛爾蘭﹑意大利﹑瑞典及英國的流動電訊業務。公司預期，奧地利﹑愛爾蘭及丹麥的資產，會在今年12月底或之前完成交易，瑞典資產會在明年3月底前完成交易，英國及意大利資產會在明年12月底完成交易。

今次交易可以釋放該批發射塔資產及業務組合價值，同時加快推出5G服務。

隨著是次交易獲得非常龐大資本收益及所得款淨額，有助降低公司財務負債淨額，及進一步鞏固其財務狀況。就交易作出調整後，長和於2020年6月30日之呈報債務淨額對總資本淨額比率，由25.6%降至15.2%。

稱交易助降財務負債淨額

單從會計角度，預期在2020年及2021年交易完成時獲得的現金收益，將抵銷可能於該等期間內確認，公司佔赫斯基能源的非現金會計減值支出，及撇減公司於赫斯基能源之賬面值而產生之預計累積非現金會計虧損。

公司指出，完成交易後獲司的資金用於一般企業用途﹑降低綜合財務負債淨額，與其現有估貸評級保持一致，及達致最佳資本結構，為股東創造最佳回報。

公司指出，董事會擬考慮將部分所得款項分配至市場股份回購計劃。董事會於作出任何有關決定時，將會考慮所有相關情況以及長和及其股東當時的最佳利益，包括抵銷因交易而導致的每股盈利攤薄。將於2020及2021年交易完成時，就此（如適用）作出進一步公佈。