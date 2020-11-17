iBond 2020｜今早掛牌最新報103元　一手賺300元　長揸定即沽好？

政府新一批通脹掛鈎債券iBond 2020（4239）今日上市，最高見103.25元，最新報103元，每手100個單位，一手帳面賺300元。

政府早前公布配發結果，最終發行150億元iBond，認購3手或以下可全數獲分，而認購4手或以上的市民，則由抽籤決定是否可獲分多一手。按此估計，今早以103元沽出4手的投資者，估計可獲利1,200元，變相政府「另類派錢」。

政府「另類派錢」 不急於即日沽貨

iBond每半年派一次息，每年保證息率達2厘，意味1萬元一手，三年後可獲最少600元的利息收入。對於「長揸定即沽」，耀才證券兼行政總裁許繹彬坦言「睇你點睇」，若然是「好等錢使」的投資者，可隨時沽出，但不須急於首日沽貨，因為iBond有別於新股，不會出現首日升幾成、次日插水的情況。

至於不是「等錢使」的投資者，便可以繼續持有，許繹彬解釋指，始終資金在低息環境下難尋出路，即使是定期存款，利率回報或不及iBond的保證息率2厘。他表示，過去發行iBond，有投資者會選擇沽貨獲利後，再將資金投放在定期存款，皆因市場息率較高，惟今日環球都偏向低息，故有意收息的投資者或可選擇持有至到期日。