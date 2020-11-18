國泰裁員｜削部份虧損航線　發言人稱華盛頓等7條航線難再營運

新冠疫情令全球航線企業陷入困境。國泰（0293）繼早前大幅裁員以及停運旗下國泰港龍航空後，據《南華早報》報道，國泰計劃大幅削減7條航線，分別是往返美國華盛頓、西雅圖、紐約紐華克機場（Newark Liberty International Airport）、英國倫敦格域（Gatwick）機場、比利時布魯塞爾、愛爾蘭都柏林以及馬爾代夫。

報道引述國泰航空內部文件，稱以上航線全屬虧損經營，削減7條航線為永久安排，有消息人士透露，削減航線明年肯定不會復航，但若航空旅運恢復正常的話，未來仍有機會復航。

目前，國泰在美國只剩下五條航線，分別來往波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約巿及三藩巿。

《香港01》向國泰查詢，發言人表示﹕「正如早前公佈，國泰航空預計2021年上半年的客運運力仍會遠低於2019年的25%，而2021年全年的客運運力將會低於50%。我們經過仔細研究，在可見將來不大可能營運客運航班至若干航點，包括歐洲的格域、都柏林和布魯塞爾，以及北美的紐瓦克、華盛頓和西雅圖。基於乘客需求下滑，往來香港及上述航點的航班服務已停辦多月。目前的營運環境仍然瞬息萬變，我們會持續檢視航班網絡以配合市場最新形勢。」

其後發言人補充，往來馬爾代夫的航線亦會停辦。