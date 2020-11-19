比特幣升勢未止已破18000美元　「鱷王」卻堅定看淡

全球金融市場的波動，沒能讓黃金充當避險先鋒，卻成全了最大數字貨幣比特幣的強勢崛起。

11月18日，全球最大數字貨幣比特幣自2017年12月以來首次突破18,000美元大關，延續了2020年以來的瘋狂增長趨勢。但隨後跌落這一關口，截至發稿，比特幣最新報價17,811.12美元。

比特幣的投機性質更強。（視覺中國）

行業網站CoinDesk的數據顯示，比特幣18日的交易價格一度上漲了約8.6%，至18,172美元，一週漲近18%，突破了自2017年12月20日以來的最高水平。比特幣總市值突破3,365億美元。比特幣似乎正在爬升至歷史最高點19,783美元。

不過有「鱷王」之稱的橋水基金創始人達里奧（Ray Dalio），卻仍然看淡比特幣前景，也被比特幣的漲勢震驚，表示研究比特幣時可能忽略了一些事實，樂意接受指正。

對於看淡比特幣的原因，他指出：「第一，比特幣不是很好的交換媒介，波動幅度太大，因而很難用來購買大多數商品。第二，比特幣並不是很好的財富存儲工具。比特幣與我需要購買的東西的價格之間相關性很低，這意味着它不能保護我的購買力。第三，如果比特幣開始與法定貨幣競爭，會對政府控制的貨幣有威脅性，政府會宣布比特幣不合法，這樣一來使用比特幣就會很危險。」

此外，達里奧還表示：「黃金是央行擁有的第三大財富存儲資產，我無法想象中央銀行、大型機構投資者、企業或跨國公司會使用比特幣。如果我對這些事情理解錯了，希望得到糾正。」

《彭博》高級策略師Mike McGlone稱，比特幣有望重返歷史高點，接近2萬美元只是一個開始，比特幣的市值將達到1萬億美元。