陳茂波：爭取香港成RCEP協定生效後首批加入的經濟體

中國日前與東盟十國、日本、南韓、澳洲和紐西蘭等其他14個國家，簽訂了「區域全面經濟夥伴關係協定」(RCEP)。財政司司長陳茂波表示，會爭取香港成為協定生效後第一批加入的經濟體。

他在網誌中提到，近年國際間一再出現反全球化論述以及對世貿協定未來的貢獻抱持懷疑態度，今次RCEP的簽訂顯得更具意義，成員之間互相實施關稅減讓、開放市場准入、取消貿易壁壘、簡化海關通關程序等，將進一步降低成員地區之間的貿易成本。協定有利促進國家的出入口和對外投資，擴大先進技術、設備和零部件等的進口，同時亦有助區域產業鏈的進一步發展。

可助區域產業鏈進一步發展

去年香港與RCEP中十五個成員國的雙邊貨物貿易總額達7, 655億美元，佔本港貨物貿易總額71%。他表示，雖然香港對大部份進口貨物都免徵關稅，且製造業比重很細，但加入RCEP協定將令服務貿易及投資等環節受惠。故此香港已早於2018年向RCEP各成員經濟體表達加入協定的意願，政府將根據協定的相關條款，爭取香港成為協定生效後第一批加入的經濟體。

陳茂波：需準確把握「一國兩制」初衷

他又指，在積極參與國家經濟內循環的同時，香港會繼續盡最大努力拓展外循環的每個空間，促進香港經濟的活力和動力，並在區域產業鏈發展及資源配置方面扮演更積極角色。

他又提到，《基本法》由頒布到實施至今，本地環境、國家發展及全球形勢都有巨大變化，社會對「一國兩制」的理解有轉變，令「一國兩制」運行時在部分環節有「不暢順、不協調」之處，影響本港的穩定，以至國家安全，因此需要準確把握「一國兩制」的初衷，不斷完善制度和法律上相關執行機制，令本港繼續穩定發展。