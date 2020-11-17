RCEP排除台灣　蔡英文：早已超前部署　冀台美簽署雙邊貿易協定

台灣被全球最大自由貿易協定《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）排除在外，台媒指有民眾憂心台灣會被邊緣化。總統蔡英文周二（17日）在Facebook上表示，台灣的產品長期都在RCEP成員國的市場中面對競爭，不論是政府還是業者早就已經超前部署，做好了調適。 她同日出席台北市美國商會2020年度會員大會時還提到，期盼台美簽署雙邊貿易協定，創造更多商機，讓雙方經濟夥伴關係更上層樓。

蔡英文：兩岸關係最好時台灣也沒有等到北京的善意

關於RCEP議題，蔡英文說，負責任的執政者必須告訴人民國際經貿局勢的發展，為台灣做出正確的布局。「不能像過去一樣，把所有的雞蛋都放在同個籃子裏。」她還表示，回顧過去，當在野黨自詡兩岸關係最好的時候，台灣並沒有因此等到北京的善意，在RCEP的參與上得到進展，台灣經濟卻因為過度依賴單一市場而走入困境。

蔡英文指，面對中國大陸無理打壓台灣的國際參與，因應的方式不是屈從，更不是接受無理的條件，而是持續壯大自己，尋找突破之道。她並強調，台灣的產品長期也都在RCEP成員國的市場中面對競爭。不論是政府還是業者早就已經超前部署，做好了調適。

在台北市美國商會2020年度會員大會上，蔡英文致辭時稱，過去幾個月台美關係持續增溫，在經貿方面尋求新的合作領域。美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）9月訪台，反映出台美經貿關係的潛力無窮。她又透露，台方正全力籌劃「台美經濟繁榮夥伴對話」，希望藉由這個新平台，可以在供應鏈重組、技術、基礎設施和能源等領域獲得更多合作的機會。

蔡英文說，簽署雙邊貿易協定才能更加鞏固雙方關係，進一步發揮台美產業的互補性，創造更多商機，讓彼此互蒙其利。

（聯合新聞網）