施政報告2020｜田北辰：施政報告是林鄭爭取連任政綱

特首林鄭月娥上月破天荒被押後的施政報告，直至今日（25日）才於立法會公佈。花逾2小時宣讀整份超過3萬字的《施政報告》，當中用了半小時去講述國安法為香港帶來的效果，以及多次提及訪京時得到中央支持落實措施及感謝中央；報告中亦有大量措施是涉及大灣區，包括提供大灣區就業機會予港青，以及本港大學到大灣區辦學等。

至於另一重點是林鄭月娥提出多項的房屋及土地政策，更重申不會放棄明日大嶼願景，將探討創新融資方案。究竟政界及學者對《施政報告》有何看法？他們又會給予是次報告幾多分呢？《香港01》財經節目「財經加零一」，將與實政圓桌立法會議員田北辰，以及香港中文大學經濟系副教授莊太量，討論今次《施政報告》是否有助香港恢復經濟，重建市民信心。

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田北辰於節目中表示，特首於《施政報告》中，提及了好多政策，但對他而言，今次報告不似是挽回民望低的最後一擊，反而是爭取連任的政綱，「好多時間都係向中央效忠，今次施政報告，國家關注的全面管治權等，都講唔少」

他表示，整體而言支持今次國安法《施政報告》中，但認為針對教育、交通等其他民生問題，都未有提及，「教育主要是講教師，對一國兩制的認識，但其他教育問題，如疫情下學校課程追不上，擔心文憑試，（老師）追唔追得番進度？」

針對非住宅印花稅「撤辣」，莊太量就認為，在樓市、舖市下跌的情況下，政府認完全「撤辣」，讓市場得以自由運作。