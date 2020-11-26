康宏股東會直擊｜獨董林國昌終止會議　馬時亨︰佢根本不懂得主持

康宏環球（1019）股東特別大會﹙EGM﹚今日（26日）傍晚6時在康宏灣仔總部舉行，以表決「深圳幫」股東郭曉群提出的重組董事局動議，包括委任港鐵（0066）前主席馬時亨、立法會議員石禮謙等人入局，並罷免現任所有董事。記者現場直擊情況。

【18:39】馬時亨︰如此的公司管治「是悲劇」

馬時亨離場時表示，作為金融中心，有如此的公司管治是悲劇，他稱︰「當時我根據我所見的事實而說出這些評論。今日我親眼看到此公司管治是沒有最差，只有更差。林律師﹙林國昌﹚主持會議，但佢根本不懂得主持，因凡會議都要有人選舉主席，佢連基本程序也不熟。」

佳兆業高級顧問譚禮寧離場時則表示，不知道中止會議的原因，並直言︰「我們有51.2%股東授權，你哋董事涉嫌利益衝突、過去三年冇開AGM、所有董事都有官司纏身，我提出這些時，他們覺得有問題，就終止咗個會。」

現場消息指，譚禮寧於股東大會內向康宏管理層提出，無任何的法官判辭指他們的股份無效，又即時動議馬時亨任大會主席。惟康宏管理層即時向他發警告，指倘譚禮寧不照他指示「坐低」，即終止會議。未幾，林國昌終止會議。

港島皇悅酒店現場。﹙詹詠渝攝﹚

【18:33】馬時亨、石禮謙「轉戰」另一場

「深圳幫」代表馬時亨、石禮謙及佳兆業高級顧問譚禮寧等現前往港島皇悅酒店，據悉將召開記者會。

陳佩雄稍早前於報章及網上媒體刊發最新廣告，敦促無法親身出席EGM的小股東，聚集於香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅廳一及二。但康宏強調，皇悅酒店並非股東會會場。

【18:08】林國昌宣布終止會議

EGM舉行不久，康宏環球獨立非執行董事林國昌宣布終止會議。現場有股東質疑林國昌沒有權力終止會議。

現場消息指，會議上股東並無就議案進行投票。

【17:45】馬時亨、石禮謙可進場

受疫情所限制，只有25個股東可以進入會場。現場消息指，馬時亨及石禮謙議員可進場，惟工作人員不允許謝偉俊議員進場。

謝偉俊是次到場，稱是有份協助康宏小股東。他表示，自己有申請入場，但不知為何不准入去，「入場25人是他們自己訂，法例冇講明25人是上限，一係索性不要開EGM，否則任何有股東授權者應該要獲行入去。」

記者現場不見郭曉群身影。

議員謝偉俊被拒進入康宏股東會場內。﹙胡學能攝﹚