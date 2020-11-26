康宏爭奪戰｜獨家︰陳佩雄突興訟告現任董事　消息指涉違信託責任

康宏環球（1019）爭奪戰持續上演。兩大股東陣營將於今日（26日）傍晚的股東特別大會正面交鋒。但在開戰前，《香港01》記者翻查高院涉及康宏的最新訴訟案件時發現，前佳兆業高層、康宏第三大股東陳佩雄昨日（25日）入稟控告康宏現時全部董事，包括執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。換言之，上週四才剛獲委任的執董李晉頤及獨董林國昌也在興訟名單之內。

此外，陳佩雄亦控告Eagle Legacy Limited及Oceana Glory Limited兩間公司。翻查資料，這兩間公司為台灣富邦蔡明興家族控制的投資實體，持有康宏環球股份。

法庭文件僅顯示訴訟類型為公司糾紛，據悉陳佩雄是控告上述人士或公司違反信託責任（Fiduciary duty），案件定於明年1月27日聆訊。

值得一提，陳佩雄同時控告「Zhu Xiao Yan」（譯音︰朱曉燕）。翻查資料，她報稱是康宏小股東，2017年曾入稟阻止郭曉群投票罷免董事。

法庭文件僅顯示，陳佩雄向康宏現時全部董事興訟。圖為康宏集團總裁兼執行董事吳榮輝。﹙資料圖片﹚

消息︰涉違反信託責任

據康宏最新股東架構資料，佳兆業主席郭英成兒子郭曉群持有29.91%權益，富邦一方就持股約29.98%權益，另外陳佩雄持股7.26%權益。

不過，現時董事會只有台灣富邦代表，郭曉群作為主要股東則未有安排任何人出任董事，他早前提出動議，包括罷免現有董事會成員，同時委任他、馬時亨和石禮謙等人入局。EGM今日傍晚將舉行，股東將作出表決。

然而，郭曉群早前就2017年EGM被康宏主席陳志宏剝奪其投票權決定的上訴失敗，料今日EGM，他很大可能會再被「DQ」。據悉，代表郭曉群一方的前港鐵（0066）主席馬時亨、立法會議員石禮謙，以及代表小股東的立法會議員謝偉俊今日仍會出席股東特別大會，希望能進會場向股東交代想入董事會原因。