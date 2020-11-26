康宏爭奪戰｜罷免董事會EGM突遭中止　馬時亨稱事件令他大開眼界

康宏環球（1019）今日下午6時於灣仔互信大廈總部舉行股東特別大會，以表決罷免除李晉頤及林國昌以外的現任董事會成員，以及委任第二大股東郭曉群﹑及由其提名的港鐵（0066）前主席馬時亨，及立法會議員石禮謙入董事會等議案。股東特別大會由獨立非執行董事林國昌主持，惟會議開始後不久便宣布中止會議，未能表決議案。馬時亨隨即轉到同區的皇悅酒店召開記者會，席間對今日發生的事件大表不滿。馬時亨更認為事件猶如向香港國際金融中心的「金漆招牌」潑墨。

立法會議員謝偉俊、以及獲郭曉群提名加入康宏董事會的馬時亨、石禮謙、佳兆業（1638）前副主席譚禮寧等人，均有出席記者會。石禮謙憶述股東特別大會會上情況，指出譚禮寧當時於股東會上代表郭曉群一方稱，擁有公司51％股票，當中包括陳佩雄持有的7%，因此動議由馬時亨任會議主席。其時譚禮寧欲將手中持有的51%公司股票交予主持人，康宏的管理層見狀，便要將譚禮寧趕離場。

石禮謙進一步指出，當時譚禮寧提出，在座的康宏管理層均面臨訴訟，有利益衝突之嫌；又質疑為何公司過去3年均無開股東大會。其後負責主持會議的律師林國昌即指出﹕「現在這個會要stop（停止）」。

馬時亨﹕事件如向國際金融中心招牌潑墨

馬時亨憶述，當時聽到林國昌的說法時，便回應「這間公司管治非常差，未見過一間公司3年未能做到盤賬，一點透明度也沒有」，他指今晚股東會上的董事全都未經股東授權，他們阻止譚發言，停止會議，是將香港國際金融中心的金漆招牌潑上黑墨，他為香港出現此事覺得悲哀

譚禮寧則憶述，當時他動議馬時亨擔任今次會議主席，台上的董事隨即表示不滿意，不斷叫他坐下。

至於謝偉俊指出，自己代表的股東佔4.9%權益。

馬時亨﹕對今晚發生的事感大開眼界

對於昨晚有公司提出收購康宏所有平台業務，以及30%的獨立財務顧問業務（IFA）。馬時亨指有關簽署文件是備忘錄，亦不知道交易如何走出來；又指出郭曉群一方早幾日已登廣告，指51％公司股東，冀證監會查公司。經過今晚一事，見到如此方式處理小股東權益，感到大開眼界。

謝偉俊稱，曾代表公司小股東一再向財庫局、證監會、港交所（0388）等部門機構致函，冀能重視事件。最終獲得的回覆是公司已停牌，與政府部門機構無關，認為謝偉俊等人可按一般公司法小股東的做法處理。

謝偉俊又指出，作為小股東是相信制度，當初這股票是經過批准才上市，然而政府不管今次事件，對小股東不公。

此外小股東曾先生目前仍持有數十萬股康宏，自言當初見是正常健全公司便買康宏，期間有買有賣，目前賬面上有賺亦有蝕。