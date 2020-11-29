踩行油再戰新高　Tesla布局自動駕駛千億市場｜大盤漫談．伽羅華

特斯拉（Tesla）將於12月納入標普500，股價近日氣勢如虹，周五創598.78美元的盤中新高，離600美元關僅一步之遙。Tesla牛氣迫人，一半是來自投資者對掌舵人馬斯克（Elon Musk）的狂熱追捧，另一半當是押注公司未來有力顛覆整個汽車產業，當中最看重的可能是Tesla的全自動駕駛（FSD）技術。

兩、三年前，如果有人說自動駕駛將是衍生千億美元的大生意，對人類生活起著翻天覆地的改變，你可能一笑置之，但如今這夢幻般的願景愈來愈接近現實。隨著人工智能技術的發展，輔助駕駛功能在汽車的滲透率愈來愈高，除了Tesla去年推出了自家FSD晶片外，幾乎各大晶片和軟件巨頭如Nvidia、恩智浦（NXP）、德州儀器，Intel、高通、三星、Google的Waymo均積極布局自動駕駛晶片的領域。

Tesla一直是空頭們可遠觀而不可褻玩，今年中已有基金大鱷警告不可胡亂沽空Tesla，否則傾家蕩產事小，更甚者是製造更多華爾街的寡婦。Tesla股價年初至今已暴漲6倍，周五收報585.76美元，市值增至約5,441億美元，與股神巴菲特經營50年的巴郡市值叮噹馬頭，市值較它大的美股只有蘋果、微軟、Amazon、Alphabet（Google母公司）和Facebook等科網五巨頭FAAMG。

根據Refinitiv數據，在截至週二（24日）的五個交易日內，Tesla每日成交均接近260億美元，幾乎佔美股總成交8%，即使周五半日市的成交都超過200億美元，一隻Tesla的交投已較整日港股更旺場。

Tesla股價狂升，除了是對馬斯克的追捧，也押注公司未來有力顛覆整個汽車產業。﹙資料圖片﹚

一日成交抵港股 800億美元資金需買貨

Tesla近期股價暴漲，與市場憧憬其被納入藍籌有些關係，估計被動基金經理將需要買入介乎700至800億美元的Tesla股份，但翻查過去數據，並非每次納入藍籌的股份都有如此驚人的升幅及交投，所以納入標普只是利好股價的因素之一。

事實上，近期Tesla在製造汽車的本業不乏負面消息，但在其全自動駕駛FSD的技術優勢逐步顯現下，投資者眼中只見千億美元的自動駕駛市場商機，相對上這些負面新聞便不太受人關注。

馬斯克於上月21日在推特提到，Tesla已向部分北美車主送出限量的FSD Beta 1系統，能讓他們在城市街道使用Autopilot部分自動駕駛輔助功能，下月加拿大及挪威兩地部分車主亦可使用FSD的測試版。據悉，這套系統除了具備AI「深度學習」的能力外，期間收集的大數據及路面情況亦可以反饋至其他FSD系統作為參考，所以FSD的駕駛技術理論上可以精益求精。

日前馬斯克再在推特預告，數天內推出的FSD Beta 5將有重大的改變，每套FSD系統的售價擬由8000美元上調至1萬美元，當然在他眼中，這FSD系統非常物超所值，因他曾揚言每套全玏能FSD價值10萬美元。不過，最重要的還是他提到，FSD Beta 5能提供360度以及高幀率（frame rate）的鏡頭以做標籤以及推理等操作，但在加入透過鏡頭輸入以控制汽車的加速、煞停以及轉向等想法仍有一段時間才能實現。

Tesla的全自動駕駛（FSD）技術，引起市場無限憧憬。﹙資料圖片﹚

日內推FSD新版 擬調價至1萬美元

馬斯克提到FSD的鏡頭要提高讀取圖片的幀率以便做更好推理，其實是AI人工智能的難題。自動駕駛系統可以從鏡頭讀取視頻中每幀圖片，從而精確分辨圖中的障礙物究竟是一隻狗，還是一只垃圾桶，表面上似乎簡單。然而，當視頻數據以高速且海量般傳過來，系統要分析並正確反應便非常困難。

據視頻博客Dr. Know-it-all Knows指出，FSD系統不可能將每幀圖片都獨立分析，因為涉及計算工作巨大，它在第一幀圖片識別出一個物體（例如狗），下一幀圖片中這隻會動的狗可能已不在同一位置，所以將每張圖片中將同一隻狗標籤並建立連貫性追踪是AI重要工作，因為它可以推斷這隻狗下一步的動作，讓系統能夠千鈞一髮中設計出一條避開這隻狗的行車路線。

值得重視的是，FSD Beta最新版本是一套重寫的新軟件，所以多少讓人有所期待，相信它也是Tesla邁向第5級全自動駕駛的里程碑，未來或可加快推出無人駕駛的士Robotaxi服務，這項服務允許車主將自己的閒置車作為「順風車」載客，有人視之為Tesla未開發的金礦，但能否開拓新財源要視乎不同國家法規。

目前全球自動駕駛汽車市場規模預計到2026年預計將達到5,566.7億美元，從2019年到2026年的複合年增長率近四成。既然市場商機不可估量，當然不會由馬斯克一人獨享。現時自動駕駛技術在AI晶片層面屬百花齊放，各擅勝場，但在傳感器方面卻壁壘分明。

馬斯克所倡議使用一般攝像頭和雷達的駕駛員輔助系統，行汽車導航。﹙資料圖片﹚

激光傳感器VS多攝像頭系統 各有利弊

屬於主流派的一方使用光檢測與測距（LiDAR），RADAR等傳感器進行汽車導航，以Google的Waymo等為主要代表，技術優勢是以非常精準地監察汽車周邊環境，只要在高精度的地圖配合下，行車安全性高，但其短板也是要在高精度地圖配合，以及5G網絡覆蓋才能發揮最大效益。所以，Waymo的自動駕駛服務暫時只能在有限地區如亞利桑那州的鳳凰城營運，即使Google的地圖搜尋服務收入可以補貼地圖更新的巨大成本，但LiDAR，RADAR這類激光傳感器的成本動輒高達數千美元，其市場普及性受到一定質疑。

另一方則是馬斯克所倡議使用的一般攝像頭和雷達的駕駛員輔助系統，好處是成本低，不太倚重5G網絡覆蓋，只是對AI晶片及FSD軟件的計算及分析能力要求較高，而這正是馬斯克的強項，目前系統的安全性被認為低於以激光傳感器作導航的方式，但AI深度學習的功能極可能提升FSD的駕駛應變能力，從近期車主反饋的大數據亦反映這方面的進展，FSD測試版迄今未出現大事故，對Tesla股價當屬利好消息。

當然說來容易，但FSD系統要聰明地做到這項功能卻非易事，目前需要的是更多大數據讓FSD系統自行學習。若FSD技術有重大進展，Tesla市值要超越1.2萬億美元的Alphabet可能有很大難度，但要跑贏7,850億美元的Facebook是有可能。