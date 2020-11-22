旅遊網站第三季大翻身　疫苖利好棄兵股出頭？｜大盤漫談．伽羅華

近日Netflix《后翼棄兵》成為收視熱爆的神劇，故事講一位天才孤兒奮發向上成為一代棋后的勵志人生。曾經水深火熱的旅遊酒店航空股份，近期才熬過疫苖可能面世，處境同樣難兄難弟。民宿短租平台Airbnb看準時機提上市申請，旅遊預訂網站Booking及Expedia亦重新進入投資者的眼球，這「棄兵板塊」究竟能否在後疫情跑贏大市？

受今年疫情重創，幾乎所有旅遊相關網站的業務表現均錄得巨虧。Airbnb上半年虧損超過9億美元，7月訂房業務呈現復甦，單日曾錄得100萬個訂房，憑著第三季業務反彈及積極削減成本，今年首次錄得季度淨利潤2.19億美元，首三季淨虧損6.97億美元，該公司上周剛向美國證交會遞交招股文件，計劃今年內於納指掛牌，擬集資30億美元。

雖然Airbnb已提上市申請，但要向市場證明其在疫情中的恢復力，仍然有待觀察。由於Airbnb主要業務是旅遊訂房，在疫情肆虐下遊客無法外遊，自然收入大跌，要在後疫情時代求存，甚至突圍而出，便要對自己的競爭對手進行深入了解。就像《后翼棄兵》中女主角不斷與其他競爭對手生死對決，在博奕互動中提升棋力。

Airbnb上半年虧損超過9億美元，7月訂房業務呈現復甦，單日曾錄得100萬個訂房，憑著第三季業務反彈及積極削減成本，今年首次錄得季度淨利潤2.19億美元，首三季淨虧損6.97億美元。（資料圖片）

Airbnb視Booking、Expedia為死敵

因此，Airbnb在招股書對自己競爭對手的描述頗堪玩味，Airbnb稱自己對手並非傳統的酒店集團，而是旅遊預訂網站Booking、Expedia、Trip.com、美團點評、阿里巴巴的子公司Fliggy，或是搜尋網站龍頭Google及百度。儘管這觀點已非行內新鮮事，將萬豪，希爾頓國際，洲際酒店，雅高等酒店業巨頭視為Airbnb的傳統競爭者，表面上合乎邏輯，但實際上Booking、Expedia等旅遊預訂網站有強大的短期租賃產品，與Airbnb都進行著贏家通吃式的競爭。

Booking被Airbnb的上市招股書中列為頭號對手之一，這家網企界可以說是互聯網界的活化石，可能是2000年科網泡沫爆破後僅存兩家之一，另一家為Amazon。Booking的前身是Priceline，公司網站創立於1998年，主要為向全球用戶提供酒店、機票等旅遊產品的預訂服務，2001年6月李嘉誠上市旗艦長實及和黃分別入股Priceline，總持股比例最多32%，至2006年長和系清倉Priceline股份，套現12億港元離場。

目前Booking旗下有六個品牌Booking.com、Priceline.com、Agoda、KAYAK、rentalcars.com及OpenTable， 市場覆蓋超過200個國家。

目前Booking旗下有六個品牌Booking.com、Priceline.com、Agoda、KAYAK、rentalcars.com及OpenTable， 市場覆蓋超過200個國家。（資料圖片）

今年疫情衝擊下，預訂網站Booking與同業經歷史上最冰封的業務期，股價由年初2,000美元遭到恐慌性拋售，急瀉至3月23日低位1,152美元，直至近日新冠疫苗出現利好消息，股價一度重上2000美元水平，周五報1,992.77美元，往後的股價表現便要視乎疫苖實際何時才能向市民分發。

Booking重上2000美元關 第四季挑戰大

與其他旅遊相關業務一樣，Booking截至6月底止的第二季度業績慘烈，季內總旅行預訂量跌逾九成至21億美元，幸好第三季出現回穩，總旅行預訂額為134億美元，按年下降47%，過夜客房售出量按年跌幅收窄至43%，季內淨利潤錄得8.01億美元。

公司在分析員簡介會指出，第三季業務表現主要由國內旅行帶動，而國際線旅遊的改善很少。由於各地疫情仍然反覆，更多的政府限制措施以及部分地區已屆冬天，Booking要在第四季度實現盈利將面對非常大的挑戰，公司並可能年內宣布裁員削減成本。

相對上，Expedia第三季度業績雖有改善，但不如Booking或Airbnb般顯眼，季內錄得調整後EBITDA略逾3億美元，第二季為負4.36億美元，另9月錄得中性現金流，為2月以來首次，但總預訂量和收入按年仍分別大跌68%和58%。

近年Booking在業務及股價表現均跑贏Expedia，其中關鍵主要在於兩者有不同的市場覆蓋。

Expedia第三季度業績雖有改善，但不如Booking或Airbnb般顯眼，季內錄得調整後EBITDA略逾3億美元，第二季為負4.36億美元，另9月錄得中性現金流，為2月以來首次，但總預訂量和收入按年仍分別大跌68%和58%。（Getty Images）

Booking與Expedia均為便利旅程安排的網上平台，同樣提供購買機票和預訂酒店。然而，Expedia大部分業務來自美國，Booking主要在歐洲營運，而業務覆蓋不同對其財務表現有著非常重要的影響。

歐酒店可抽兩成佣 美酒店難有肉食

一般來說，酒店房的抽佣比率較高，所以像Expedia這類的網站大部分利潤來自酒店房佣金，有時可高達一間酒店房租的兩成，這部分收入遠遠高於協助用戶預訂各種住宿連航班、租車及當地旅遊活動等收入來源。

由於歐洲與北美的酒店市場有著不同的營運模式，美國酒店市場主要由希爾頓和萬豪等連鎖酒店壟斷，而歐洲酒店市場以小型精品酒店為主，大型連鎖酒店控制數以萬計的酒店房，議價能力強，能夠向旅遊網站爭取較低的佣金水平，因此Expedia由美國酒店業收取的佣金遠較主打歐洲業務的Booking為低。

美國的旅館業大亨希爾頓（Conrad Hilton）多次用直覺成功投標購得旅館。（視覺中國）

另外，Booking大部分流量來自直接瀏覽其網站的用戶，而非由搜尋器如Google定向到該網站，這大大減低其支付的廣告費用，這也是少人留意搜尋網站對旅遊網站的殺傷力。反之，北美用戶傾向使用類似Google的搜尋器，而支付廣告費用佔Expedia收入一大部分，導致利潤率偏低。再者，Google可直接導引用戶流量至Expedia的競爭對手，惡性循環下製造更激烈的競爭環境。

事實上，Booking一直利用其主要的自由現金流回購股份，過去12個月它已斥資87億美元回購，獲授權回購的金額尚餘數十億美元。另外，減少股份數量進一步提高Booking每股收益增長轉化，如無意外，相信Booking的股價表現繼續跑贏Expedia，炒後疫情時代的經濟復甦，Booking較Expedia或Airbnb都有一定優勢。