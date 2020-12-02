TrendForce研究：料第四季全球智能手機產量按季增4%

市場研究機構TrendForce發表報告，料第四季全球智能手機市場將持續受到華為禁令的效應影響，受惠的各品牌仍將維持積極生產備料模式，加上蘋果新機助力，該季生產總量可望按季增4%，達到3.51億部。

TrendForce旗下的半導體研究處指，受惠於防疫鬆綁與旺季節慶需求帶動，以及部分品牌欲銜接華為釋出的市佔空間而擴大生產目標的因素影響，推升第三季智能手機生產總量按季增20%，達3.36億部，為近年來單季最大漲幅。

市場研究機構TrendForce發表報告，料第四季全球智能手機市場將持續受到華為禁令的效應影響（資料圖片）

報告預期，雖今年下半年的單季生產量並不及去年同期，但就季度增長力度而言，市場或已逐漸自疫情的頹勢中復甦。不過，未來產業發展趨勢仍有變數，主要是受疫情丶國際形勢的不確定性及晶圓代工產能限制等因素影響。

該機構又預料，2020年全球智能手機生產總量按年收縮11%，但仍可維持1​​2.46億部；展望2021年，產業若可逐漸擺脫疫情帶來的影響，生產總量式按年增9%，達13.58億部。

產業發展方面，今明兩年同樣圍繞5G話題，隨着行動處理器大廠將5G晶片向下擴及廣大中階應用，可望帶動明年5G手機滲透率快速攀升，由今年的兩成上升至四成。