生物解鎖技術之中，螢幕指紋辨識是其中一項熱門方案。尤其在戴上口罩的日子，用指紋解鎖手機方便性比起臉孔辨識有更明顯優勢。知名分析師郭明錤，較早前就發表報告，指螢幕指紋辨識技術將成為 2021 年智能裝置解鎖的主要方案。

郭氏提出這個說法並非空穴來風，他指出現時全球最大的螢幕指紋辨識模組生產商新鉅科，有消息指其明年出貨訂單有震撼性的 100 至 200 % 增長，預期出貨量將達 2 至 2.4 億組部件。儘管該報導未提及這巨大出貨量會否跟蘋果有所關聯（特別是大家期待的 2021 年 iPhone），但從品牌平板新作 iPad Air 4 加回側邊按鍵實體指紋鍵做法，至少代表其不抗拒 Face ID 以外的生物解鎖方案。

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現時蘋果發售的 iPhone 之中，只有外觀源自 iPhone 6／6s 系列的 iPhone SE 2 具備 Touch ID 解鎖。而有關蘋果明年打算推出疑似 iPhone SE Plus 大屏手機說法，郭氏亦在較早前引述消息來源，指廠方未有打算在 2021 上半年發表 iPhone SE 新作，並提及推出 iPhone SE 新品時間，最快將於 2021 下半年或之後日子。

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