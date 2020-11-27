【HUAWEI Mate 40 Pro 香港上市】華為 2020 年的壓軸旗艦手機 Mate 40 系列於上月發表，而在今日（11 月 27 日）他們就舉行了上市發布會。不過 Mate 40 系列四機當中，華為就只揀選了一部 Mate 40 Pro 於香港市場售賣，而且售價亦未算太過吸引。

Mate 40 系列四機只推一部、八達通功能未見影

華為在上月發表 Mate 40 系列的時侯一共帶來了 4 部新作，分別為 Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro+ 以及最高階保時捷聯乘機的 Porsche Design Mate 40 RS，不過來到香港，就只有定位於中階的 Mate 40 Pro 可以選擇。

👇👇👇按圖放大看 Mate 40 Pro 實機機身細節👇👇👇

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Mate 40 Pro 一如早前的試玩版本，沒有完整版的 Google Android 系統，同時曾盛傳會在此機推出時同步上線的手機八達通功能亦未有搭載，華為官方在回應《香港01》科技玩物記者提問時亦未有提供任何時間表，只交代叫大家密切期待。

在沒有 Google Play Store 的大前提下，要在 Mate 40 Pro 上安裝 Apps，最主要的渠道就只有經過華為近一年來大力發展的 HMS App Gallery（蔡浩騰 攝）

香港售價貴過中國大陸、對比上代加價逾16％

雖然 Mate 40 Pro 並非系列中的最強型號，但它依然是採用了華為目前最新最強的 Kirin 9000 處理器，於早前的實試當中，Mate 40 Pro 的表現亦不俗，尤其在拍攝表現上有所提升👇👇👇

然而 Mate 40 Pro 的港版售價達到＄8388，對比上代僅售＄6988 的 Mate 30 Pro 加價逾 16％、甚至比起中國大陸版本更貴（兩者在功能、規格上也並沒有太大分別）；在沒有完整版本 Android、又沒有八達通功能的前提下，這樣的售價似乎難以吸引客源。

早前在中國內地開售的 Mate 40 Pro，8GB RAM +256GB ROM 版本定價為 6999 人民幣，換算港幣也即＄8200 左右（圖 VMall）

7 部與 Mate 40 Pro 同價位、甚至更平的旗艦機選擇

華為 Mate 40 Pro 的拍攝表現仍然是手機界數一數二的，不過要克服沒有完整Android 系統以及售價較高的缺點，難度還真不小（蔡浩騰 攝）

在被美國商務部封殺的陰影下，華為 Mate 40 Pro 的拍攝功能再好，也會因為 Apps 支援不足的緣故而功能受限，如仍堅持要賣過＄8000 價位，市場上至少有 7 部智能手機在定位、功能上可以與之匹敵👇👇👇

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