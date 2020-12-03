年尾現配股潮　摩根資管許長泰：成長型公司為未來營運作投資準備

股票市場近期出現「密集式」配股，或者股東減持套現，包括小米（1810）配股及發行可換股債券合共集資310億元、龍湖集團（0960）配股籌23億元；藥股百濟神州（6160）和康方生物（9926）被股東減持；電動車股比亞迪（1211）申請增發H股，理想汽車（美：LI）擬配售最多5405萬ADS。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰表示，如樂觀地看配股，是因為公司看到未來經濟表現有改善，希望籌集更多資金做投資和準備；如悲觀地看，則是公司認為股價在高位，故籌資套現。他指，近期配股的多是成長型公司，而科技股今年的確上升不少，如果能用好的價錢為未來營運、增長作投資和準備，認為是無可厚非。

資金輪動價值型、周期性股票

對於明年香港市場展望，許長泰認為，未來3至6個，與環球經濟有關既行業，包括金融、物流、出口的前景較正面。當疫情明年中受控，本港旅遊業開始通關，與本地消費相關如地產、租務、零售、旅遊會受惠。他說，資金繼續輪動至價值型、周期性行業，部分落後行業的盈利預期仍未完全反映經濟復甦，若考慮更長年期如3至5年，如行業能夠穩定增長，將成股市繼續上升的重要動力。

料中概股續回港第二上市

美國眾議院在周三通過《外國公司問責法》，規定外國公司連續三年未通過PCAOB的審計要求，將被禁止在美國任何交易所上市。問到法案對中企的影響，許長泰指，私人企業中概股在美成交量相對大，相信這些公司願意在信息披露上滿足當地監管，同時，未來仍會有更多公司在香港作第二上市，或在內地上市，以作為「Plan B」或擴闊投資者基礎。

他又談到，美國總統當選人拜登上任初期，將會專注處理美國疫情和本土經濟，在中美關係上未必有太多新政策，但亦不會放寬對華關稅或出口限制，因不想在國會內建立軟弱形象，及保留與中國談判的籌碼。他指，維持中美關係在大選後不會有太大變化，而預期拜登上場後，基於其多邊主義的可預測性，料市場會較放心。