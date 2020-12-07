Smart Charge為申「EV屋苑充電易資助計劃」人士提供支援

香港電訊（6823）與中電（0002）合資成立的公司Smart Charge，宣布為有意申請香港政府「EV屋苑充電易資助計劃」的人士，提供免費實地視察及預先評估等服務，在其私人住宅樓宇停車場安裝電動車充電基礎設施。

Smart Charge已為超過400個屋苑停車場，提供鋪設整套電動車充電基建的專業技術計劃書，現正積極推展更多項目。除了為物業管理處及業主立案法團就申請EHSS提供協助外，Smart Charge亦為有意推展充電項目的住宅物業提供一站式的方案，包括電力供應、充電設施的整體設計與建造，完成基建後的長遠營運。

香港電訊個人客戶業務董事總經理及Smart Charge董事總經理吳永豪表示，過去兩年間，隨著多個廣受歡迎的電動車型號相繼面市，客戶對在家中私人停車位充電的服務需求持續上升，Smart Charge期望能為正在準備申請資助的物業管理處及業主立案法團適時提供所需支援，包括就他們在申請EHSS過程中可能面臨的難題，及日後完成基建後的後續事宜。

如物業不合符資格申請政府的EHSS，Smart Charge亦備有一站式充電方案可供選擇，全方位的服務涵蓋充電網絡設計、安裝、營運、維修保養及售後服務。