港交所推GO BEYOND實習生計劃　招聘最多50人

財經快訊
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疫情令經濟環境轉差，亦令全球的工作生態有所改變，港交所（0388）推出為期半年的GO BEYOND 實習生計劃，最多招聘50人，參與部門包括上市、市場、市場發展、交易後業務、法律、合規及公司秘書事務、集團風險管理、人力資源等等。

實習生計劃於2021年3月開始至8月結束，目標對象為2019年及2020年畢業的大學畢業生，又要求申請人積極進取、富責任感及恪守誠信對商業世界有認知，對國際金融市場感興趣，具備團隊合作精神等。

每名實習生的最長聘用期為六個月。工作類別涵蓋政策研究、金融數據統計及分析、資訊管理、數據輸入及程式編寫，以至撰備文件、匯報、系統支援、參與企業社會責任或可持續發展計劃，以及行政管理和傳訊工作。

港交所人力資源主管（署理）蔡家聰表示，疫情令各行各業開展新工作模式，面對新常態，港交所便推出GO BEYOND 實習生計劃。

港交所人力資源主管（署理）蔡家聰表示：「在新冠肺炎一疫後，全球工作生態都有不少改變，各行各業開展新工作模式、發掘新商機。面對新常態，香港交易所便推出GO BEYOND 實習生計劃，讓實習生可置身國際領先的亞洲時區交易所，了解我們的實際營運，充實工作體驗。不論未來是否有意投身金融服務業，他們都可在這裡發展個人潛能、汲取在職經驗，以至發掘未來事業發展機遇。」

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