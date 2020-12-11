「數碼娛樂領袖論壇」正式揭幕　聚焦探討數碼娛樂新常態

「數碼娛樂領袖論壇」今日於數碼港隆重揭幕。一連兩日的論壇以虛擬互動形式舉行，匯聚超過60位講者，圍繞主題「數碼娛樂新常態：從遊戲邁向電競」，全方位介紹數碼娛樂、遊戲與電競產業於新常態下的發展及商機，並上演多場表演賽，連同初創展示和創投比賽等，激發電競及數碼娛樂熱潮。

創新及科技局局長薛永恒表示，儘管新冠疫情為電競業界帶來挑戰，但新常態下亦帶來新機遇。希望透過論壇為業界人士解構市場動力所在及新營利模式，以更好地掌握這高速增長行業的價值鏈，並在新常態下讓各持份者深入交流。

電競車手莫氏兄弟及其軍師教練於論壇上分享成功之道。（圖片由數碼港提供）

數碼港主席林家禮稱，期望本地業界能把握機遇，發揮創意，開創未來，善用數碼港的區域及全球網絡和各項支援，拓展國內及國際商機，創造本地就業，打造更具活力的創新及科技生態系統。

是次論壇邀請來自美國、新加坡、印尼、內地及本地講者。首日論壇中，亞洲電子體育聯合會主席霍啟剛亦論述電競能與傳統運動相互補足，到處潛在不同的機遇。Newzoo電競業務主管Remer Rietkerk則闡述疫情下，今年全球電競觀眾將增至4.95億，按年增長11.7%，當中包括東南亞在內等新興市場的觀眾數目，而觀眾對電競的認知度也不斷提升。

明天將會舉行另一焦點活動，將聚焦探討香港作為區內新興電競樞紐的生態發展，以及如何透過國際協作幫助學生進行職涯規劃。