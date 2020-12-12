新冠肺炎疫苗｜許樹昌︰毋須擔心疫苗生產地　證明有效才獲批

本港新冠肺炎疫情嚴重，港府公布與藥廠簽協議預購疫苗，料最快一批100萬劑由科興生物（Sinovac）以滅活技術生產疫苗，會於下月到港。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在商台《政經星期六》上表示，每款疫苗能出到巿面都經過當地批准及證明有效用，認為市民毋須擔心疫苗生產地。他預計，本港要到2022年初，有六至七成人口，經自然感染或接種疫苗產生抗體，就會有群體效應隨之減少確診個案。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早（12日）在商台《政經星期六》上表示，認為市民毋須擔心疫苗生產地。（商台提供圖片）

許樹昌表示，現時政府購買的三款疫苗涉及不同技術。內地科興生物（Sinovac）用滅活病毒蛋白質技術，現正處於第三期研究較後階段，屬較傳統技術，季節性流感針都有應用。

輝瑞疫苗抵港後須經稀釋程序

德國BioNTech和美國輝瑞（Pfizer）合作研發的信使核糖核酸（mRNA）疫苗屬新科技，須攝氏負70度儲存，因運輸時間問題不會於歐美訂貨，經由內地復星醫藥生產線及安排運送，一併提供雪櫃等，抵港後要將每份疫苗稀釋成5份才可使用。

許樹昌提到，由於輝瑞的疫苗要經稀釋程序，5日內要使用，只能在醫院進行及使用。如果找私家醫生協助接種，則可以採用科興或牛津的疫苗。每人接種兩劑疫苗就可以維持抗體穩定。

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料私家醫生可協助接種科興或牛津疫苗

許樹昌，由於輝瑞的疫苗要經稀釋程序，只能在醫院進行及使用。如果找私家醫生協助接種，則可以採用科興或牛津的疫苗。

一名33歲患者由亞博送院入ICU

就第四波疫情的患者年齡趨勢，許樹昌表示，多病人不同年紀都有，近日沙田威爾斯親王醫院從亞博館接收一名33歲嚴重患者，他由病情輕微到第三日情況惡化，要入深切治療部（ICU），許樹昌提醒，年輕患者病情未必輕微。

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就特定檢疫酒店安排，許樹昌表示從公務員事務局長聶德權獲知，酒店需時安排現有住客搬走，故要於12月22日起才可落實。許樹昌表示，部份酒店已將房門匙設定為只可以開一次，確保檢疫人士不會外出，若要送飯或物資，須由酒店職員開門。

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麗晶花園爆疫，估計與污渠設計有關。許樹昌表示，本港很多舊式屋苑都使用U型隔氣管，呼籲30年樓齡或以上住戶，每隔兩、三天倒水入U型隔氣管。

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