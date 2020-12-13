Tesla第4大股東看好蔚來市值攀上3000億美元

中國電動車新勢力崛起，蔚來（美：NIO）、小鵬（美：XPEV）、理想汽車（美：LI）受到市場瘋狂追捧。據報，Tesla第四大股東Baillie Gifford看好蔚來能再漲4倍，市值長期可達到3,000億美元（折合23,250億港元）。

Baillie Gifford創立於1908年，這家機構追求「永久資本」（permanent capital），即通常不會在10至15年內退出一筆好投資，並尤其敢於投資回報周期長、前期大幅燒錢的初創，包括亞馬遜、Google、Netflix、Airbnb等明星企業也曾經是這機構早期投資對象。

截止2020年9月30日，Baillie Gifford仍持有3,470萬股特斯拉股票，持股佔比3.66%，位列第4大股東。

中國是全球最大電動車市場

據報，Baillie Gifford看好蔚來的理由包括：蔚來可以給車主帶來完全不一樣車輛擁有體驗、中國是全球最大電動汽車市場、蔚來具備極強研發創新能力，同時又巧妙、穩健地將生產環節外包、創辦人李斌是一名富有激情的創始人，擅長「think long」。

該行預計，2030年蔚來年銷量達到100萬台，同時技術授權100萬台，由此實現年營收4,400億元（人民幣‧下同）；基於Nio App社交電商潛力，2030年Nio Life年銷售額有望達到2,000億元（如服裝、會員活動等，人均年消費3萬元）；以及看好蔚來的超高盈力能力：2030年淨利率有望達到傳統車企2倍，即20%，從而每年貢獻約1,000億利潤，給予20倍市盈率，折合市值可達3,056億美元。